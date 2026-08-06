SpaceX財報發布後 股價暴跌13.6%市值蒸發逾7兆
美國太空探索科技公司（SpaceX）因人工智慧（AI）相關支出激增，引發投資人不安，掩蓋原本優於市場預期的財報表現，公司今天股價收盤暴跌13.6%。
美國財經媒體CNBC報導，SpaceX昨天公布的上市後首份財報顯示，該公司第2季資本支出暴增6倍至184億美元，高於分析師預期，其中大部分支出投入AI相關領域。
彭博（Bloomberg News）報導，SpaceX今天收盤股價大跌近14%，市值蒸發2250億美元（約新台幣7.27兆元）。
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