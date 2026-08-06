SpaceX財報發布後 股價暴跌13.6%市值蒸發逾7兆

美國總統川普旗下的「川普媒體與科技集團」（TMTG）推出Truth API服務，媒體或金融機構、高頻交易等公司只要付費，就可以比一般人快幾毫秒收到川普等人在Truth Social平台上發的文。知情人士透露，訂閱該平台前十大熱門帳號，每月收費六萬至十萬美元。根據美媒報導，目前至少有五名客戶訂閱此服務。

2026-08-06 01:55