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食品消費稅調降 日每年財政缺口估317億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

日本執政的自民黨5日批准大規模食品消費稅減稅方案，雖然此舉旨在安撫選民，卻可能造成每年約5兆日圓（317.2億美元）的財政缺口，加深市場對日本政府財政狀況的疑慮。

自民黨總務會在5日會議上，一致通過首相高市早苗力推的這項方案，接著獲內閣批准，為今年稍晚在國會完成立法鋪路。

根據該計畫，食品與非酒精飲料的消費稅率將從目前的8%下調至1%，為期兩年；同時還將提供額外1%的退稅或補貼，藉此實際上免除食品消費稅負擔。相關措施預定明年4月正式實施，但有關財源如何籌措的細節仍未明朗。

路透分析，這項減稅措施是高市早苗為減輕家庭生活成本上升壓力所提出的核心政策，但也將造成每年約5兆日圓稅收缺口，進一步提高外界要求政府說明將如何填補財政缺口的壓力。

即使美日近期罕見聯手干預匯市、支撐日圓匯價，但市場對日本財政前景的憂慮仍持續對日圓與日本公債造成壓力。此次聯合干預一度將日圓推升至155.2日圓兌1美元、創三個月新高，但之後已又回落至157.6日圓左右。

財政 消費稅 日本

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