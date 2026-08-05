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印度央行暗示利率長期不動

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

印度央行5日決定維持政策利率不變在5.25%，符合市場預期。即使伊朗戰爭對通膨前景仍具威脅，央行總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）對印度經濟韌性展現信心，暗示利率可以更長時間保持在目前水準。

這是印度央行六人組成的貨幣政策委員會，連續第四次決議讓附買回利率（repo rate）按兵不動，維持中性立場。自美伊2月底在中東爆發衝突以來，印度央行與區域內許多央行不同，一直維持利率不變；期間印尼、澳洲與日本的央行，都升息緊縮貨幣，避免通膨惡化。

馬爾霍特拉在決策說明記者會上表示，印度的成長「具有韌性」、「通膨壓力低」，樂觀看待印度經濟耐得住地緣政治動盪，將會有更強健展現。他說：「強韌的國內需求，製造業與服務業活動維持擴張，以及出口暢旺，一直支撐著經濟成長。這也再度確認了印度為全球成長最快主要經濟體的地位。」

印度央行官員視伊朗戰爭為短暫的供給衝擊，認為對於通膨和匯率的影響，需要有更明確的證據，再採取行動。

例如，能源成本真的上漲到推升了更廣泛的通膨。目前印度經濟成長率在主要經濟體中，依舊名列前茅。通膨率亦仍在央行滿意的2%至6%目標區間，讓印度央行有空間繼續等待。

金融市場現在反映印度央行下次10月召開利率會議決定升息的機率為65%，遠低於這次會議前的100%。

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