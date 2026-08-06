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三星秀新AI記憶體技術

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

三星電子發表新一代人工智慧（AI）記憶體技術，力圖強化該公司在AI市場中的晶片製造領先地位。

三星電子4日在加州聖塔克拉拉舉行的記憶體與儲存技術年度盛會FMS大會上，發表其V10 Bonding V-NAND（BV-NAND） 原型產品。該晶片採用超過400層堆疊，並導入全新的晶圓鍵合架構，以提高儲存密度並提升表現。

隨著AI工作負載已從大型語言模型（LLM）的訓練，逐漸擴展至針對使用者查詢生成答案的推論階段，高容量NAND記憶體的需求持續增加。NAND快閃記憶體主要用於儲存資料，例如智慧手機等裝置中的照片、影片及應用程式。

三星表示，其BV-NAND技術相較於前一代V9 NAND，可將記憶體密度提升約58%，同時改善讀取、寫入及輸入／輸出效能，以滿足AI系統對更大容量、且更具能源效率儲存方案日益成長的需求。

三星同時展示了他們號稱業界首創的zHBM與zNAND-O架構概念模型，展示其下一代3D記憶體的發展藍圖。這項技術透過垂直堆疊記憶體儲存單元，可在相同空間裡容納更多資料。

三星 記憶體 三星電子

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