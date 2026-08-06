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川普發文搶先看 收費不便宜

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國總統川普旗下的「川普媒體與科技集團」（TMTG）推出Truth API服務，媒體或金融機構、高頻交易等公司只要付費，就可以比一般人快幾毫秒收到川普等人在Truth Social平台上發的文。知情人士透露，訂閱該平台前十大熱門帳號，每月收費六萬至十萬美元。根據美媒報導，目前至少有五名客戶訂閱此服務。

Truth API提供機器可直接讀取的即時資料，讓交易演算法能在多數投資人收到通知或刷新畫面前，搶先讀取川普貼文，並轉化為交易指令下單。此服務目的在將具有市場影響力的資訊變現，卻也引發資訊不對等及濫用總統職權牟利的爭議。

服務於上周六（1日）上線數小時後，川普宣布取消原定對伊朗發動的大規模空襲，市場周一開盤後，油價大跌近5%。他3月23日宣布延後攻擊伊朗能源設施，也曾使布蘭特原油重挫近11%。

川普其他貼文同樣牽動市場。去年3月，他宣布建立美國加密貨幣儲備後，XRP暴漲27%，全球加密貨幣市值瞬間增加約3,000億美元；去年10月，他威脅對中國加徵高額關稅，標普500指數應聲挫跌2.7%。

川普 演算法 情人

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