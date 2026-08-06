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南韓中老年就業人口增加 占勞動人數逾三成

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓55至79歲受僱人口今年首次突破1,000萬人，如今占整體就業人口比率達到34.8%。圖／網路照片
南韓55至79歲受僱人口今年首次突破1,000萬人，如今占整體就業人口比率達到34.8%。圖／網路照片

南韓55至79歲受僱人口今年首次突破1,000萬人。儘管南韓整體就業人口截至5月為止比去年同期減少4萬人，但中老年就業人口不減反增加逾34萬人。

據南韓國家資料處5日發布的「經濟活動人口調查之中老年人補充調查」，南韓5月中老年就業人口為1,012.5萬人，比去年同期增加34.5萬人。中老年就業人數十年來增長了50%，如今占整體就業人口比率達到34.8%，代表超過三分之一的就業人口在55歲以上。

在新增的中老年就業人口中，95%的年齡介於65至79歲，被認為是中年的55歲至64歲人口僅增加了2萬人。

這似乎主要原因是護理工作的增加。在新增的中老年就業人口中，45%（15.5萬人）是從事醫療保健和社福工作。這被認為是「老老照顧」和「兒童照顧」需求成長的結果。不過，那些領取包括首爾市政府在內地方政府提供的「祖父母托育補助」並提供照顧的人，並未計入就業人口。

該調查也發現，在南韓中老年人中，30.5%仍在從事他們任職最久的工作，平均年齡為62.6歲；已離開任職最久工作的人平均離職年齡為53歲，常見離職原因包括企業經營困難、健康惡化和照顧家人，但當中也有35.4%表達仍想繼續工作，平均希望繼續工作到73.6歲。

他們最常提到的希望繼續工作原因是「為了補貼生活開支」，占了53.4%，其次則是「享受工作樂趣」（36.7%）和「感到無聊」（4.3%）；和前一年相比，希望透過工作補貼生活開支的人減少了1個百分點，因為享受工作而想繼續工作的人則增加了0.6個百分點。

南韓 老年人 人口

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