頭頂置物櫃要收錢？ 廉航捷星宣布「大改手提行李規則」

澳洲知名廉價航空捷星（Jetstar）日前宣布一項重大的手提行李政策變革。自2027年2月起，捷星將取消手提行李7公斤的重量限制，但基礎票價將僅包含「一張椅子下方」的隨身背包或手提包，若乘客欲使用座位上方的「頭頂置物櫃」放置登機箱等較大行李，則必須額外支付費用購買。

據外媒報導，捷星航空未來乘客免費攜帶的座位下方物品尺寸限制為40×30×20公分；而需放在頭頂置物櫃的較大行李尺寸上限則為56×36×23公分，重量上限提高至10公斤。欲使用頭頂置物櫃的旅客，需購買包含優先登機服務的「優先手提（Priority Carry-on）」附加服務。

捷星表示，收費將視航線長短而定，例如墨爾本飛雪梨加購價約33澳幣（約新台幣750元），墨爾本飛東京則約86澳幣起（約新台幣1960元）。然而，捷星並未承諾基礎票價會因此調降，意味著乘客在支付相似票價的情況下，獲得的免費權益將大幅縮水。

面對消費者的質疑，捷星執行長史蒂芬妮·塔莉（Stephanie Tully）解釋，這項改革是基於長期研究與客戶反饋，許多旅客反映在登機門前進行行李秤重，以及在機艙內尋找置物櫃空間是搭機過程中最具壓力的環節。實施新規定能讓頭頂空間獲得更有效的利用，加快登機效率並確保航班準點起飛。

澳洲交通部長凱薩琳·金（Catherine King）的發言人對此回應指出，捷星聲稱此舉是為了維持票價的親民度，那麼捷星有責任向全體旅客證明該政策確實能保持低廉票價，同時要求航空公司在售票時必須嚴格保持資訊透明，避免乘客到了機場遭遇不必要的消費糾紛。

事實上，將手提行李「拆分收費」已成為全球許多廉價航空增加附加收入（Ancillary Revenue）的常見手法，藉由顯示超低基礎票價吸引顧客，再透過行李、選位、餐點等加價項目拉高獲利。

這種策略在歐洲早已引發強烈反彈。歐盟議會於日前通過決議，主張旅客應享有免費攜帶兩件手提行李（一件隨身包加一件小型登機箱）的權利，歐盟理事會也要求航空公司在訂票第一時間必須公開包含手提行李的完整票價，讓消費者得以公平比價。