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「大賣空」貝瑞：標普500創高非吉兆 1987式崩盤恐尾隨而至

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股標普500指數4日再創新高，對後市是福是禍？電影「大賣空」原型人物貝瑞警告，這意味著類似1987年的華爾街崩盤可能尾隨而至。路透
美股標普500指數4日再創新高，對後市是福是禍？電影「大賣空」原型人物貝瑞警告，這意味著類似1987年的華爾街崩盤可能尾隨而至。路透

美股標普500指數4日再創新高，對後市是福是禍？電影「大賣空」原型人物貝瑞警告，這意味著類似1987年的華爾街崩盤可能尾隨而至。

過去42個交易日來，標普500指數就有42天收盤創新高紀錄。因料中美國房市崩盤而聲名大噪的貝瑞則認為，這對美股也許是個凶兆。

美股可能接近重大頭部

MarketWatch報導，貝瑞5日在電子報平台Substack發文說：「我仍認為，美股可能接近重大頭部，可能出現一波1987年式的跌勢。但標普500指數創新高，也可能吸引新資金流入市場。」

在1987年10月19日，也就是市場俗稱的「黑色星期一」，道瓊工業指數崩跌22.6%，至今仍是美股單日最大跌幅紀錄。

貝瑞在電子報中提到，BTIG Research分析師柯林斯基說，標普500指數在過去四個交易日漲5%，4日登上歷史新高，這種情況若不計這一次，過去30年來只見過三次。

他指出，其中一次發生在2000年3月21日，基本上就是1990年代科技/媒體/電信（TMT）股泡沫的頭部；另一次是1999年4月23日，大約是當年大多數愚蠢達康上市公司崩跌的起點，標普500指數在接下來七個月期間劇烈橫向盤整，包括一波10%的跌勢；還有一次是2000年11月9日，備受吹捧的Pets.com在掛牌僅九個月後宣告倒閉，使美股持續數月的上升趨勢戛然而止。

過往紀錄有命中有槓龜

不過，貝瑞特之前的崩盤警告遭到吐嘈，例如Vertical研究顧問公司創辦人賀里吉就在X平台嘲笑說：「除非外星人來襲，以美股多頭市場這種廣度和強度來看，貝瑞的放空部位絕對會燒到冒煙直到2027年。我們正處於一世代來僅見的牛市，將輕易產生十倍於達康的成果，牛市將持續到2030年代。」

貝瑞也在5月Substack貼文中自嘲，坦承好幾次對崩盤示警的判斷失準。但他表示，從2000年、2017年、2019年、2021年中的迷因股崩跌，乃至於2023年的銀行股那波跌勢，他都判斷正確。

繼續做空晶片股

貝瑞表示，他仍押注晶片股將下跌，藉由買進iShares半導體ETF的賣權（put option）和做空股票進行。

去年底時，貝瑞創立的避險基金Scion資產管理公司首次揭露看空AI交易，且持有放空輝達（Nvidia）和Panlantir股票的部位。後來輝達股價已上漲，但漲幅不大。

貝瑞5日寫道：「切記，市場之所以上漲，是因為波動率減弱迫使波動率策略基金提高槓桿，並帶動其他動能策略運用的槓桿。」他指的是避險基金和其他大型投資人運用的系統策略，這些投資策略會在市場波動率降低時自動買進；不過，若是情況轉變，那些部位可能迅速逆轉，導致股價下跌。

俗稱美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易員（CBOE）波動率指數（VIX）4日攀升4%至16.5，但過去五個交易日期間已陡降21%。

標普 美股 指數

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