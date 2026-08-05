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市場期盼荷莫茲海峽重開 亞股勁揚大多收高
科技類股歷經數個星期跌勢之後，近日反彈回升，加上美國政府宣稱即將與伊朗達成協議重新開放荷莫茲海峽，此消息也提振了投資人信心，亞洲各國股市今天大多收高。
法新社報導，投資人先前擔憂人工智慧（AI）驅動之漲勢已經見底，便連續數週拋售持股，如今他們正重新抱回科技類股，延續上週末開始的強勁反彈。
另外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天表示，華府可能很快會跟德黑蘭當局就重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運達成協議。
樂觀情緒蔓延至亞洲各國，首爾股市今天收盤大漲約3.8%，東京勁揚超過3%，台北攀升將近2.9%。
香港、上海、雪梨、威靈頓和雅加達股市同樣收漲。
新加坡、曼谷及馬尼拉股市則收跌。
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