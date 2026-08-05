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安聯環球投資收購大華資產管理 預計2027年完成交易

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

安聯環球投資5日宣布，已與新加坡大華銀行集團（UOB Group）達成協議，將收購旗下資產管理業務大華資產管理（UOB Asset Management，簡稱UOBAM）。

事實上，此併購案仍須取得相關主管機關核准，預計於2027年完成。交易總金額約為5.55億新加坡元（約3.76億歐元），涵蓋現金支付及長期銷售合作協議價值。完成交易後，安聯環球投資於新加坡管理資產規模將較目前倍增，進一步鞏固亞太市場發展。

另外，UOBAM擁有深厚的東南亞投資研究與管理實力，而安聯環球投資則具備完整的全球主動式投資平台與多元產品線。

法人表示，收購案完成後，將有助於提供客戶更廣泛的投資解決方案，包括亞洲區域及單一國家股票策略、符合伊斯蘭教法（Shariah-compliant）產品，以及更多差異化的創新投資方案。

安聯環球投資執行長Tobias Pross表示，UOBAM是東南亞領先的資產管理公司之一，不僅擁有優異投資能力，也建立強大的銷售網絡。此次結合雙方優勢，預期將進一步擴大在東南亞市場的影響力，並加速安聯環球投資於區域市場的長期成長。

東南亞 華銀 併購

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