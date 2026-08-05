快訊

國3竹山追撞事故釀1死4傷 休旅車爆胎停內線遭撞…婦人傷重亡

海上三颱共舞！白海豚略微西修 影響台灣時間、強度恐增加

聽新聞
0:00 / 0:00

槓上彭博專欄作家！韓金融當局：斷頭數字誇大 韓股基本面堅實

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓FSC駁斥彭博專欄作家任淑莉指稱韓股已不再適合投資的文章。 美聯社
南韓FSC駁斥彭博專欄作家任淑莉指稱韓股已不再適合投資的文章。 美聯社

針對彭博專欄作家任淑莉（Shuli Ren）以「南韓已不再適合投資」為題的文章，南韓金融服務委員會（FSC）公開駁斥，表示「部分引述數據與事實不符」。

任淑莉4日在彭博資訊見刊的專欄文章指出，韓股近來劇烈震盪，就連相信全球人工智慧（AI）榮景的投資人，都選擇撤退，並細數南韓政府近來政策的諸多失誤，導致當地股市暴漲暴跌，散戶大失血。文章最後並拿出中國作類比，表示近年來全球資產管理業者抱怨中國不宜投資，一是政府政策失誤，二是漠視投資人，而南韓似乎也出現類似的情況。

不過，FSC反駁，從國內生產毛額（GDP）成長與經常帳來看，南韓經濟基本面比以往任何時候都還堅實，而在AI與半導體產業的前景方面，南韓企業就算在股價觸頂時，預估獲利仍不斷增加，並強調多家海內外投銀仍看好韓股的成長潛力。

至於韓股近期震盪加劇，FSC指出，「確實，6月中旬後波動加劇」，「但已有跡象顯示市場信心正在恢復」，並表示，近來當局已推出限制個股槓桿ETF的舉措，未來也會進一步穩定市場。

FSC也質疑該篇專欄文章所提數據的可信度，例如，遭強制平倉（斷頭）的帳戶數，6月每日均值約為3,000個帳戶，但專欄中的數字卻高達36萬。

南韓 韓股

延伸閱讀

南韓個股槓桿ETF交易退燒 提高保證金奏效

外資稱「韓股底部現形」籌碼洗淨9成！網不買單：你怎麼不先買？

擁擠交易＋槓桿踩踏！韓國股市引爆熔斷潮 散戶集體崩潰被視為「止跌反彈訊號」？

韓股大跌是企業變差還是去槓桿？AI供應鏈不變…稀飯：透過009829布局韓國權值股

相關新聞

美國與日本聯手干預日圓真正動機為何？絕不是兩國友好那麼單純

美國財政部與日本財務省上周聯合干預匯市阻貶日圓，此舉背後隱含重大意義，只不過並非市場接收到的表面訊息。

槓上彭博專欄作家！韓金融當局：斷頭數字誇大 韓股基本面堅實

針對彭博專欄作家任淑莉（Shuli Ren）以「南韓已不再適合投資」為題的文章，南韓金融服務委員會（FSC）公開駁斥，表示「部分引述數據與事實不符」。

日圓貶破40年新低後美日罕見聯手護盤 專家分析主動拆彈：非干預常態化

美日政府罕見聯手干預日圓匯率，震撼國際金融市場，不過專家學者均認為這是單一事件，並非政府干預市場的開端。國泰世華銀行首席...

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。

資產管理市場震撼彈！安聯環球投資5.55億星幣收購大華銀資產管理

亞洲財富與資產管理市場迎來近年具代表性的跨國併購案！新加坡大華銀行（UOB）與德國安聯集團旗下資產管理公司安聯環球投資（Allianz Global Investors，AllianzGI）於5日宣布達成最終協議，安聯環球投資將以5.55億星幣（約4.35億美元）收購大華資產管理（UOB Asset Management，UOBAM）於亞洲八大市場的資產管理業務。

美日聯手干預阻貶日圓 貝森特：為防亞洲局勢動盪

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國與日本歷史性聯手干預支撐日圓，是因為日圓走弱可能衝擊其他亞洲市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。