美國與日本聯手干預日圓真正動機為何？絕不是兩國友好那麼單純

美國財政部與日本財務省上周聯合干預匯市阻貶日圓，此舉背後隱含重大意義，只不過並非市場接收到的表面訊息。

美國柏克萊加州大學經濟與政治學教授艾肯格林指出，日本當局上周估計花費14兆日圓（880億美元）干預匯市兩天，此數與匯市規模相比，簡直小巫見大巫，即使可讓日圓為之一振，拉抬日圓也只是曇花一現。除非投資人認定基本面情況已改變，否則只需再拋售日圓證券，即可再度壓抑日圓。

日圓對美元要止貶 基本面改變方為治本之道

日圓升值要持久，基本面非改變不可。更有效的做法，是日本銀行（央行）承諾加快升息腳步，這將減輕投資人對日本通膨率升破2%目標的顧慮，有助於讓日圓止貶。然而，日銀上周卻選擇維持基準利率在1%不變，唯恐升息將削弱消費者需求。

乍看下，干預匯市顯示日本當局對日圓匯率憂心忡忡，遍言這種顧慮可能導致日銀未來加快腳步升息以支撐日圓。但艾肯格林指出，尚若日銀總裁植田和男真的很擔心日圓匯率太弱，理當發表更強烈的聲明，並採取實際行動提振日圓。

更令人矚目的是，日本當局這次干預匯市是與美國財政部聯手行動，是逾15年來首見，而且美國財政部這回是透過賣出歐元（而非美元）來買進日圓。

美財政部賣歐元、買日圓 防止美債賣壓擴大

由此可見，上周的干預行動隱含一個令人對美元感到不安的訊息：美國財長貝森特擔心，若為支持日圓而拋售美元證券，可能導致美國公債市場的長端承受更大壓力。在此之前，聯準會（Fed）主席華許上周記者會表現欠佳，令市場懷疑他唱「鷹」調卻露「鴿」爪，抗通膨欠缺說服力，已導致美國長債殖利率躍上19年來高點。

所以，貝森特改為拋售歐元，而非美元，一大原因是避免債市被迫再吸收更多的美債，這將進一步降低美元部位，可能導致目前已經脆弱的市況更加惡化。

另一方面，日本當局的聲明也釋出一個類似的訊號：表示將動用一種稱為「外國及國際貨幣當局附買回機制」（FIMA）的Fed工具，以持有的美國公債換取短期美元資金，取代直接拋售美國公債的做法。

美日聯手干預暴露的訊息：美元準備貨幣地位今非昔比

艾肯格林指出，這兩項舉動都凸顯出一個現實：美元作為準備貨幣的地位已大不如前。

全球央行已習慣持有美元作為外匯存底大宗，因為美國公債市場流動性強。外國央行之所以持有美國公債，是因為美債可自由買進或賣出，且可用於干預行動。但如今，情況已起了變化，至少數量已不再毫無限制。此刻目睹的是，美國財政部干預匯市，是藉由脫售歐元而為之，藉此限縮日本當局拉抬日圓所需賣出的美元數量。

美國財政部這種干預匯市的做法，總比日方大賣美元儲備激怒美國總統川普、惹來新一輪報復（比方說關稅）來得妥當。貝森特在解釋美日協調干預行動時，強調兩國「友好」關係；但若干預匯市支持本幣的做法出自於某個華府認為不友善的國家，美方就可能以川普的威嚇行動橫加遏阻。

艾肯格林的結論是：華府擔憂干預匯市會給美國金融市場帶來不利的後果，因此不願見到外國央行動用其美元儲備。這顯然告訴市場，美元如今不再是昔日那麼吸引人的準備貨幣。

隨著世界各國逐漸領悟到這個訊息，可能加快腳步另尋其他更吸引人、更能隨時動用的替代資產。外匯存底分散化勢必加速進行。