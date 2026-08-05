日圓貶破40年新低後美日罕見聯手護盤 專家分析主動拆彈：非干預常態化

美日政府罕見聯手干預日圓匯率，震撼國際金融市場，不過專家學者均認為這是單一事件，並非政府干預市場的開端。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，過去大家視干預匯率為敏感議題，是擔憂被美國指控透過匯率獲取不公平貿易優勢，這次美日聯手的出發點則是美方決定主動「拆彈」，避免日圓太弱勢造成金融風險外溢。

近期日圓跌至40年來新低後，美國罕見與日本聯手介入匯市以提振日圓。這次協調干預是美日自1998年以來首次聯手買進日圓，也是兩國自2011年日本大地震後七大工業國集團（G7）聯手壓低日圓匯率以來，首次進行協調干預。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前透過社群平台X發文表示，針對美日聯手干預匯市以遏止日圓無序波動一事，他將毫不猶豫再次採取行動。他也呼籲擴大聯準會對外國央行與貨幣當局所設的後盾機制。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天指出，日圓貶值固然有自身經濟問題，但今年進口通膨持續升溫，日本壽險公司降低日債配置、增加海外投資，導致資金外流，又加劇日圓貶勢；近期日圓已經貶破40年新低，「市場會自我實現，而且持續測試，如果160守不住，很快就165」。

林啟超進一步指出，對美國而言，眼前已經有美伊戰事、國內通膨升溫、美國聯準會貨幣政策動向、美債殖利率波動等議題值得困擾，「已經夠亂了，不希望再出其他亂子」，而日本金融市場一旦陷入動盪，美國很難置身事外。

亞太商工總會執行長暨東海大學經濟系兼任教授邱達生也說，美元、日圓在國際支付地位非常重要，尤其日圓因長期走弱且超低利率的背景，套利交易相當盛行，也就是借便宜且低利的日圓，購買美元資產，使美元需求增加，進一步支撐美元。

然而，一旦市場預期轉變，投資人很可能大幅拋售美元資產，引發美股崩跌，邱達生直言「日圓有辦法做到這樣」。

另一方面，邱達生指出，美國總統川普高舉關稅大刀，要求其他國家赴美投資，如果美元持續強勢，將導致其他國家赴美投資成本增加、削弱意願。

邱達生認為，美國與日本政府聯手干預匯率一方面抑制日圓貶值、日本輸入性通膨升溫的壓力，另一方面，美國也不希望美元太強，形成「雙贏」局面。

干預匯率一向是敏感議題，尤其美國財政部半年發布一次匯率報告，關注主要貿易夥伴有無「操縱匯率」的情況，這讓此次美日大動作聯手干預匯率，引發更多揣測。

不過專家一致認為此次為「單一事件」，邱達生直言，美日聯手的背景是美元、日圓都是國際重要交易貨幣，而且結果對雙方都有利。

林啟超則指出，過去大家視干預匯率為敏感議題，是擔憂被美國指控透過匯率獲取不公平貿易優勢，這次美日聯手的出發點則是日本政府不希望日圓太弱勢，情況大不相同。

林啟超分析，美方支持日本穩定日圓匯率，重點並非刻意推升日圓，而是希望避免日圓持續貶值，引發日本股匯市劇烈波動，進一步影響全球金融市場穩定，「貝森特態度是『日圓不要再貶了』，但升到哪是另一回事」。

林啟超表示，日本是美國重要盟友，也是美債重要持有國，美國現階段還須面對中東地緣政治、量化緊縮、國內通膨與股匯債市波動等挑戰，眼前首要任務是維持資本市場穩定，不希望再因日本金融市場動盪增添新的風險，因此美國財政部更傾向讓匯率維持穩定，避免「添亂」。

美日聯手干預日圓後，匯價一度急升至1美元兌155.20日圓，近日又貶回157價位。林啟超直言，美伊戰事推升油價，墊高日本能源進口成本，加重日圓貶值壓力；國際油價是近期加劇日圓貶勢的重要因素之一，如果戰事盡速緩和、國際油價回落，「亞幣升值空間會出來」。