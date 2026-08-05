高效能PCIe Gen 6儲存架構 滿足AI基礎架構需求

Microchip Technology今日宣布，攜手美光科技展示一套完整的端對端PCIe Gen 6儲存架構，結合Microchip Switchtec PCIe Gen 6交換器與高效能美光9650 NVMe固態硬碟（SSD）。此次展示凸顯次世代PCIe技術如何提供更高的資料吞吐量、更低的延遲，以及可擴充的連線能力，以支援AI、高效能運算及雲端資料中心工作負載。

Microchip企業副總裁暨資料中心解決方案事業部總經理Brian McCarson表示：「提升資料中心效能並非單一元件即可達成，我們與美光科技的合作正突顯整體生態系協同發展的重要性。我們結合雙方在交換技術與儲存技術上的互補優勢，共同展示完整整合的生態系如何打造具備可擴充性、高頻寬的架構，以支援新一代AI與雲端平台。」

隨著 AI 模型規模與複雜度持續提升，資料中心必須在運算、記憶體及儲存資源之間傳輸愈來愈大量的資料。PCIe 6.0將每通道頻寬提升至64 GT/s，相較PCIe 5.0提升一倍，可提供高負載AI應用所需的持續資料吞吐能力。

美光科技核心資料中心事業部解決方案行銷資深總監Larry Hart表示，AI基礎架構正邁入全新階段，儲存效能與生態系互通性必須同步提升。美光科技9650 SSD是業界首款量產的PCIe Gen 6 SSD，搭配Microchip Switchtec PCIe Gen 6交換技術，充分展現可擴充儲存架構如何協助資料中心提升資料吞吐量、降低延遲，並更有效率地移動資料，以支援新一代AI、高效能運算及雲端工作負載。

Microchip Switchtec Gen 6 PCIe交換器，採用3奈米製程技術打造，支援高通道數、先進錯誤隔離（Error Containment）、完整診斷功能，以及Multicast功能，可在同一PCIe網域內有效率地將資料分送至多個設備。該交換器可在CPU、GPU、SoC、AI加速器及儲存設備之間提供高速連線，同時協助最佳化高負載運算環境中的功耗表現。

此外，上述功能有助於確保AI與雲端基礎架構中的資料傳輸可靠性及系統韌性。為進一步維護系統完整性，Switchtec Gen 6 PCIe交換器整合硬體信任根與安全開機架構，並採用符合CNSA 2.0安全標準的後量子安全加密演算法。