資產管理市場震撼彈！安聯環球投資5.55億星幣收購大華銀資產管理

亞洲財富與資產管理市場迎來近年具代表性的跨國併購案！新加坡大華銀行（UOB）與德國安聯集團旗下資產管理公司安聯環球投資（Allianz Global Investors，AllianzGI）於5日宣布達成最終協議，安聯環球投資將以5.55億星幣（約4.35億美元）收購大華資產管理（UOB Asset Management，UOBAM）於亞洲八大市場的資產管理業務。

除併購外，雙方也同步簽署長期戰略分銷合作協議，未來將深化亞洲市場的產品與通路合作，結合雙方優勢，為個人及機構客戶提供更完整的全球投資解決方案。

值得注意的是，台灣整合規劃仍待公布。此次交易也納入台灣市場。由於安聯集團已在台設有安聯投信，而大華銀行旗下亦有大華銀投信，未來整合方式備受市場關注。目前公告僅確認台灣屬於本次交易範圍，至於組織整併、品牌規劃、是否需向金管會申請核准等細節，雙方尚未進一步說明，後續仍待各國主管機關完成審查後陸續公布。

另外，根據大華銀行向新加坡交易所（SGX）公告，本次交易金額約5.55億星幣，扣除一次性交易成本後，大華銀行預估可認列約3.3億星幣（約2.57億美元）稅前處分利益。此次交易涵蓋新加坡、台灣、馬來西亞、泰國、印尼、越南、汶萊及日本等八大市場。

截至2025年底，大華資產管理管理資產（AUM）約420億星幣（約310億美元），產品涵蓋股票、固定收益、多重資產及全權委託投資等。交易完成後，安聯環球投資於亞太地區管理資產規模將突破1,700億歐元（約1,960億美元），進一步提升亞洲市場布局與競爭力，預計於2027年完成，仍須取得新加坡金融管理局（MAS）及各國主管機關核准。

安聯環球投資執行長Tobias Pross表示：「這筆交易標誌著安聯投資在亞太地區成長歷程中的一個重要里程碑。透過結合大華資產管理深厚的東南亞投資專業知識與我們的全球主動式投資平台，我們正在打造一個更強大的業務體系，提升服務全區域客戶的能力，為他們提供獲取更廣泛創新財富管理與退休解決方案的途徑。重要的是，今天的聲明還建立了安聯投資與大華銀行之間的長期分銷協議，大華銀行是一家服務東南亞數百萬客戶的受信賴金融機構。未來，我們將透過優勢互補的能力和擴大的市場覆蓋範圍，進一步深化和拓展客戶互動」。