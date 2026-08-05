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美日聯手干預阻貶日圓 貝森特：為防亞洲局勢動盪

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國財政部長貝森特。 美聯社
美國財政部長貝森特。 美聯社

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國與日本歷史性聯手干預支撐日圓，是因為日圓走弱可能衝擊其他亞洲市場，並將當前局勢比擬為1990年代末期的亞洲金融危機。

法新社報導，美日上週在日圓跌至40年來新低、貶至近164日圓兌1美元之際買進日圓，為1998年來首見。

貝森特今天接受美國財經媒體CNBC採訪時表示：「在我看來，亞洲金融危機有部分是由日圓過度疲軟引起。因此，我認為穩定的日圓不僅對美國重要，對整個區域更是至關重要。」

他說：「如果日圓大幅貶值，其他貨幣也會跟著走弱。我們已經看到韓元出現過度波動。許多人也認為人民幣被低估了。」

「所以，考量到貿易流動，考量到（日本）經濟規模，以及日本在全球儲蓄市場的貢獻，維持日圓穩定非常重要。」

貝森特提到的儲蓄市場，可能是指據傳華府擔憂作為美國最大債權國的日本，可能會藉由拋售美國國債來籌措資金，單獨干預匯市，從而加劇美國公債殖利率的上行壓力。

專家指出，川普政府也在著手縮減美國貿易逆差，因日圓走弱有助於日本出口商，並協助日本落實2025年貿易協議中的承諾，在美國投資5500億美元。

在7月31日聯手進場干預前，儘管日本已動用數百億美元支撐日圓，日圓仍連續數個月走貶，原因包括日本與美國之間的利差、國際油價上漲，以及外界擔憂首相高市早苗的支出計畫將導致日本龐大的債務膨脹。

華府與東京也向市場釋出訊號，表示他們準備再次採取行動。貝森特表示：「最終，市場會釋出訊號…但到頭來，決定日圓匯率的仍將是（日本政府與貨幣）政策與基本面。」

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