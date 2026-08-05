快訊

兒遭控交友騙吃騙喝「約吃火鍋只帶10元」 邵昕13字回應

工作包山包海…外交部駐英代表處徵才 網見薪資酸：寧願去鼎泰豐打工

整理包／2026防空演習來了！14縣市行動網路降速 影響時間、範圍一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

NVIDIA於FMS大會 展示用AI應用程式直接存取儲存裝置

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AI 推升記憶體需求，儲存技術扮演更關鍵角色。圖／NVIDIA提供
AI 推升記憶體需求，儲存技術扮演更關鍵角色。圖／NVIDIA提供

本周登場的 Future of Memory and Storage（FMS）大會上，NVIDIA 發表多項儲存技術進展，並展示 AI 的下一波躍進，不僅取決於運算能力本身，也同樣仰賴為加速運算供應資料的儲存基礎架構。

NVIDIA 技術部落格所列出的基準測試顯示，作為 NVIDIA Vera BlueField-4 STX 一部分的 NVIDIA Vera CPU，在兩階段壓縮與加密管道中，其輸送量最高可達 x86 CPU 的 3.21 倍。這代表採用 Vera 後，儲存平台能更有效率地承接大量湧入的 AI 資料，在大幅減少所需運算基礎架構的同時，提供更高的輸送量。透過加速運算，儲存不再只是被動保存資料的空間，而是成為資料路徑中的主動環節。

這徹底顛覆了過往關於何時應該將資料存放於記憶體（應用程式可更快讀取）或儲存裝置（能以較低成本提供充裕容量）的成本效益邏輯。這項取捨在 40 年前首次被提出，當時存取資料的時間以分鐘計。如今，搭配 NVIDIA 與合作夥伴的 AI 儲存解決方案，GPU 已能在微秒尺度內處理相同的取捨。

NVIDIA 於 FMS 大會宣布，將開源其 cuFile 應用程式介面（API）及其下層垂直整合的儲存軟體堆疊，讓 GPU 不再只能透過 CPU，而是能直接讀取儲存裝置中的資料，或將資料寫入儲存裝置。cuFile 是 NVIDIA GPUDirect Storage 的開源套件。

此外，NVIDIA 與儲存產業領導廠商正透過名為 Storage-Next 的計畫，共同最佳化記憶體與儲存解決方案。這項由 NVIDIA 推動的計畫匯集儲存設備製造商、控制器供應商、散熱設計、冷卻與調度管理業者，以及標準制定組織，共同確立 GPU 驅動儲存空間應有的運作方式，再將相關技術進展轉化為具互通性且開放的產業標準。

這項計畫的核心在於加速大型 AI 資料集的存取。為支援此目標，NVIDIA 推出了 SCADA（規模化加速資料存取；全稱為 scaled, accelerated data access）框架，讓具大規模平行處理能力的 GPU，僅將應用程式所需的資料直接從儲存裝置讀取至自身高速記憶體。

例如，DDN 正將 SCADA 整合至 Infinia。Infinia 是一套軟體定義、AI 原生的資料智慧平台，旨在大規模消除儲存瓶頸。

DDN 技術長 Sven Oehme 表示：「AI 的成功將不取決於組織擁有多少基礎設施，而是取決於能多有效率地運用這些資源。我們與 NVIDIA 的合作，正協助 GPU 與資料之間建立更直接、更高效的連結，確保加速運算資源維持高效運作、縮短取得洞察所需時間，並協助客戶從 AI 投資中獲得更強勁的業務與財務回報。」

NVIDIA推出 Vera BlueField-4 STX 儲存處理器。圖／NVIDIA提供
NVIDIA推出 Vera BlueField-4 STX 儲存處理器。圖／NVIDIA提供

應用程式 NVIDIA

延伸閱讀

慧榮科技於 FMS 2026 展示支援代理式 AI 的新一代儲存解決方案

三星發表新一代AI記憶體技術 超過400層堆疊提升儲存密度

AI 代理出事不再各自處理 NVIDIA 等業界成員推 SAFE 共享指引

009829十元親民價布局SK海力士！美韓AI盟約引爆算力浪潮 輝達巨額長約護航

相關新聞

日本食品大減稅要來了！消費稅率從8%降至1% 但5兆日圓財政黑洞惹議

日本執政的自民黨5日批准大規模食品消費稅減稅方案，雖然此舉旨在安撫選民，卻可能造成每年約5兆日圓（317.2億美元）的財政缺口，加劇市場擔憂對日本政府的財政狀況。

中東地緣政治降溫！金價反彈突破4,100美元 寫近期高點

國際金價止跌反彈，5日盤中現貨黃金一度觸及每英兩4,141.51美元，漲幅逾1.6%，不僅站回4,100美元整數關卡，也寫下近期高點。市場分析，此波反彈主要受美元走弱、中東地緣政治風險降溫，以及市場對美國聯準會（Fed）升息預期鬆動帶動，避險情緒有所回溫。

月付320萬元買「川普發文先知道」！TMTG股價漲7% 川普持股增值25億元

美國總統川普旗下的川普媒體與科技集團（TMTG）8月1日推出Truth API，讓包括金融新聞機構及高頻交易公司等付費客戶，可以比一般人快幾毫秒，收到川普在Truth Social上發的文。知情人士透露，訂閱平台前10大熱門帳號，每月收費6萬至10萬美元（約新台幣192萬至320萬元）。根據美媒報導，根據美媒報導，目前至少有五名客戶簽約。

AMD財報／蘇姿丰說了什麼？五大重點一次看 從AI機櫃談到PC與遊戲市場

超微（AMD）4日公布上季營收年增50%，資料中心業務營收更是翻增一倍，獲利也優於預期，然而，本季財測未能達到部分華爾街分析師的超高標準期待，盤後股價大跌近9%。

路透：因應美出口管制風險 三星、SK海力士評估陸製晶片設備

路透引述3名知情人士報導，三星電子和SK海力士正評估大陸中微公司的晶片製造設備，考慮是否用於各自在中國大陸的工廠，以因應美國進一步收緊出口管制的風險。不過，三星否認曾測試中微設備，也稱未考慮將其用於大陸工廠。

彭博：美擬豁免開放權重AI模型安全測試 陸企大模型也適用

彭博引述知情人士報導，白宮已告知美國主要人工智慧（AI）公司，川普政府正在制定的新AI安全框架，將不會對開放權重模型進行政府安全測試，中國大陸企業開發的相關模型也適用。這項決定是在4日舉行的白宮閉門會議上告知業界代表，OpenAI、Anthropic PBC及Alphabet旗下Google等矽谷企業高層擬與會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。