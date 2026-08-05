NVIDIA於FMS大會 展示用AI應用程式直接存取儲存裝置

本周登場的 Future of Memory and Storage（FMS）大會上，NVIDIA 發表多項儲存技術進展，並展示 AI 的下一波躍進，不僅取決於運算能力本身，也同樣仰賴為加速運算供應資料的儲存基礎架構。

NVIDIA 技術部落格所列出的基準測試顯示，作為 NVIDIA Vera BlueField-4 STX 一部分的 NVIDIA Vera CPU，在兩階段壓縮與加密管道中，其輸送量最高可達 x86 CPU 的 3.21 倍。這代表採用 Vera 後，儲存平台能更有效率地承接大量湧入的 AI 資料，在大幅減少所需運算基礎架構的同時，提供更高的輸送量。透過加速運算，儲存不再只是被動保存資料的空間，而是成為資料路徑中的主動環節。

這徹底顛覆了過往關於何時應該將資料存放於記憶體（應用程式可更快讀取）或儲存裝置（能以較低成本提供充裕容量）的成本效益邏輯。這項取捨在 40 年前首次被提出，當時存取資料的時間以分鐘計。如今，搭配 NVIDIA 與合作夥伴的 AI 儲存解決方案，GPU 已能在微秒尺度內處理相同的取捨。

NVIDIA 於 FMS 大會宣布，將開源其 cuFile 應用程式介面（API）及其下層垂直整合的儲存軟體堆疊，讓 GPU 不再只能透過 CPU，而是能直接讀取儲存裝置中的資料，或將資料寫入儲存裝置。cuFile 是 NVIDIA GPUDirect Storage 的開源套件。

此外，NVIDIA 與儲存產業領導廠商正透過名為 Storage-Next 的計畫，共同最佳化記憶體與儲存解決方案。這項由 NVIDIA 推動的計畫匯集儲存設備製造商、控制器供應商、散熱設計、冷卻與調度管理業者，以及標準制定組織，共同確立 GPU 驅動儲存空間應有的運作方式，再將相關技術進展轉化為具互通性且開放的產業標準。

這項計畫的核心在於加速大型 AI 資料集的存取。為支援此目標，NVIDIA 推出了 SCADA（規模化加速資料存取；全稱為 scaled, accelerated data access）框架，讓具大規模平行處理能力的 GPU，僅將應用程式所需的資料直接從儲存裝置讀取至自身高速記憶體。

例如，DDN 正將 SCADA 整合至 Infinia。Infinia 是一套軟體定義、AI 原生的資料智慧平台，旨在大規模消除儲存瓶頸。

DDN 技術長 Sven Oehme 表示：「AI 的成功將不取決於組織擁有多少基礎設施，而是取決於能多有效率地運用這些資源。我們與 NVIDIA 的合作，正協助 GPU 與資料之間建立更直接、更高效的連結，確保加速運算資源維持高效運作、縮短取得洞察所需時間，並協助客戶從 AI 投資中獲得更強勁的業務與財務回報。」