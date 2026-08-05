中東地緣政治降溫！金價反彈突破4,100美元 寫近期高點

國際金價止跌反彈，5日盤中現貨黃金一度觸及每英兩4,141.51美元，漲幅逾1.6%，不僅站回4,100美元整數關卡，也寫下近期高點。市場分析，此波反彈主要受美元走弱、中東地緣政治風險降溫，以及市場對美國聯準會（Fed）升息預期鬆動帶動，避險情緒有所回溫。

市場普遍預期Fed短期仍將維持利率不變，但近期公布的美國職位空缺（JOLTS）低於市場預期，加上油價回落，有助緩解通膨壓力，市場對9月升息預期降溫，帶動美元走勢轉弱，支撐不具孳息收益的黃金價格。此外，美國與伊朗可望透過阿曼斡旋重啟談判，荷莫茲海峽危機有望降溫，也使市場對能源價格飆升的疑慮減輕。

儘管金價自今年高點回落約四分之一，國際機構對中長線展望仍偏向正面。富瑞集團（Jefferies）指出，目前市場已大致反映Fed升息預期，未來真正影響金價的關鍵，在於實質利率是否停止攀升甚至回落，而非利率水準本身。報告認為，全球央行持續購金、地緣政治風險、各國財政赤字擴大及去美元化趨勢等結構性因素並未改變，仍將持續支撐金價表現。

展望後市，市場將持續關注即將公布的有「小非農」之稱的ADP就業、非農就業等美國勞動市場數據，以及Fed官員談話，以研判後續貨幣政策方向。