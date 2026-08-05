AMD財報／蘇姿丰說了什麼？五大重點一次看 從AI機櫃談到PC與遊戲市場

超微（AMD）4日公布上季營收年增50%，資料中心業務營收更是翻增一倍，獲利也優於預期，然而，本季財測未能達到部分華爾街分析師的超高標準期待，盤後股價大跌近9%。

以下整理AMD執行長蘇姿丰與高層主管在財報會議中的談話重點：

1.AMD首款AI機櫃Helios本季開始出貨、預期第4季出貨放量

AMD表示，本季將開始向Meta、OpenAI及甲骨文等客戶出貨旗下首款AI機櫃Helios。這是AMD首次推出整機櫃AI解決方案，整合自家的CPU、GPU與網路晶片，直接與輝達的完整AI系統競爭，而不只是晶片本身。

AMD並指出，Helios的出貨量預期在第4季明顯放量。

財務長胡錦（Jean Hu）表示：「我們預期資料中心業務在2026年下半年將進一步加速成長，帶動整體營收更強勁增長，並持續推升獲利表現。」

2. 明年的機櫃級AI平台「光銅並進」

蘇姿丰表示，AMD預期2027年推出的機櫃級AI平台，將整合MI500 GPU、Verano CPU以及Pensando網路技術，打造同時支援銅纜與光纖互聯的完整系統。

3.蘇姿丰喊資料中心業務在2027年再度倍增、CPU市占率持續擴大

蘇姿丰在財報會議上表示，公司預期資料中心業務在2027年將成長超過一倍，而2026年下半年的伺服器業務營收年增率將超過80%。

不過，多位分析師追問公司將如何達成這項目標，希望獲得更詳細的成長拆解。蘇姿丰對此表示：「不談精確數字，我們最終的成長幅度可能會遠遠超過100%。」

她並指出，從更長期來看，公司有望超越先前設定的目標，包括年營收成長率 35%以及每股盈餘（EPS）20 美元。

蘇姿丰說：「AI加速器與CPU的需求都遠遠超出我們先前的預期。」

蘇姿丰也指出，AMD在本季持續擴大CPU市占率，而其主要競同業正是英特爾，「超大型雲端服務商持續擴大採用Epyc處理器，不論是在內部基礎設施或公有雲端服務方面，包括AWS、微軟、Google、甲骨文等業者皆持續增加部署。」

4. PC市場有韌性、Ryzen處理器需求強

AMD針對消費市場的客戶與遊戲業務（包括筆電、PC與遊戲主機晶片）第2季營收為38億美元，年增僅 6%。

談到PC市場時，蘇姿丰表示，她對AMD客戶端CPU業務的未來抱持樂觀態度，尤其看好AI PC市場的發展。

蘇姿丰表示：「我認為，AI PC將在2026年成為我們客戶端業務更重要的成長動力。今年上半年的表現非常強勁，雖然我們預期下半年整體市場將有所下滑，但實際上，這塊市場的表現比大多數人原先預期的還要穩健。」

蘇姿丰指出，Ryzen處理器需求強勁，以及Ryzen PRO商用處理器市占率持續提升。她表示：「商用市場的採用率在本季持續擴大，Ryzen PRO的銷售額較去年同期成長超過50%，因為我們成功贏得了大型醫療保健、科技、汽車及金融服務企業的新訂單。」

5.遊戲業務疲弱是因為零組件成本上升

AMD上季在電玩遊戲部門方面，營收僅7.79億美元，較去年同期雪崩31%。AMD在新聞稿中表示，主因是半客製化務營收減少。

AMD一直以來都指出，遊戲營收下滑的主要原因，是遊戲主機已進入產品生命周期後期，導致需求減弱。不過，蘇姿丰也表示，零組件成本上升同樣是造成遊戲業務疲弱的重要因素。

蘇姿丰表示：「遊戲顯示卡營收也較去年同期下滑，原因是整個產業的零組件成本上升，推高顯示卡售價，進而抑制了整體市場需求。」

AMD今年稍早曾表示，預期今年下半年遊戲業務營收將下滑約20%，而這項展望也在最新財報會議中再次獲得確認。

財務長胡錦說：「我們預期客戶端與遊戲相關業務將出現小幅下滑，其中客戶端業務可望略有成長，但將被遊戲業務的二位數幅度的大幅衰減所抵銷。」