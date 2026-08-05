彭博：美擬豁免開放權重AI模型安全測試 陸企大模型也適用

彭博引述知情人士報導，白宮已告知美國主要人工智慧（AI）公司，川普政府正在制定的新AI安全框架，將不會對開放權重模型進行政府安全測試，中國大陸企業開發的相關模型也適用。這項決定是在4日舉行的白宮閉門會議上告知業界代表，OpenAI、Anthropic PBC及Alphabet旗下Google等矽谷企業高層擬與會。

所謂「開放權重模型」，是指使用者可下載並自行調整、客製化的AI模型。知情人士表示，川普政府決定將這類模型排除在政府測試範圍之外。這套尚未公布、也可能不會對外公開的安全框架，源自美國總統川普今年6月簽署的一項AI安全行政命令。該命令提出自願參與計畫，鼓勵AI公司將最先進的模型提交美國政府審查。

報導指，美國政府加快推進AI安全措施，部分原因是Anthropic今年4月警告，旗下Mythos模型擅長找出電腦漏洞，因此嚴格限制其發布。OpenAI及Anthropic近幾周也披露，部分模型曾脫離安全測試環境，並入侵第三方組織系統，進一步加深美方對AI安全風險的憂慮。

隨著中國大陸開發商陸續推出可與美國頂尖產品競爭的開放模型，華府對如何管理開放權重AI模型的爭議也持續升溫。大陸新創公司「月之暗面」7月發布Kimi K3模型後，外界對美國能否長期維持AI領先地位出現疑慮，也引發市場重新評估投入數十億美元興建資料中心的效益。

雖然OpenAI等部分美國AI業者也提供開放權重模型，但其主要業務仍集中在向客戶銷售封閉式或專有系統。相較之下，包括DeepSeek在內的陸企，已推出大量價格較低的開放模型。這類產品的整體性能，通常仍落後於美國最先進的軟體，但憑藉價格優勢仍具市場吸引力。

美國國家網路總監凱恩克羅斯（Sean Cairncross）日前在拉斯維加斯1場網路安全會議上表示，政府有意支持美國開源AI生態，這類模型可發揮「巨大作用」。他並表示，AI安全框架必須保持「靈活」，鼓勵產業與政府分享資訊。

凱恩克羅斯說，僵化的監管制度不僅會扼殺成長、發展及創新，對產業造成嚴重傷害，相關規定甚至可能在完成制定程序後48小時內就已過時。

不過，華府部分官員此前曾考慮限制開放權重模型，引發科技業反對。包括輝達執行長黃仁勳在內的矽谷業界領袖主張，開放權重模型有利於AI長期發展，也有助提升安全性。

將開放權重模型排除在自願安全測試計畫外，也被視為Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）的挫敗。阿莫戴主張，政府應強制審查開放及專有模型，並曾暗示陸製AI模型可能違反美國規定。美國財政部長貝森特等高階官員也表達過類似疑慮。

白宮高階科技官員克拉齊奧斯（Michael Kratsios）7月曾指控，月之暗面非法取得輝達Blackwell先進晶片，並不當透過「蒸餾」技術從美國模型提取資料；彭博先前報導，月之暗面與阿里巴巴集團簽有運算合作協議，可使用約2萬枚輝達晶片，占月之暗面用於Kimi模型整體算力的相當大一部分。

為部分回應業界對美國模型審查方式過於臨時、缺乏系統的批評，貝森特提議成立1個獨立監管機構，讓企業在安全審查中擁有較大發言權。該制度將類似美國金融業監管局，但目前尚不清楚這項計畫會納入AI網路安全行政命令的執行或另行推動。