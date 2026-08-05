防美國管制加嚴 傳三星SK海力士測試中國晶片設備

3名知情人士表示，三星電子和SK海力士正在評估將中國中微半導體設備公司（AMEC）的晶片製造設備，用於他們在中國的工廠，作為美國可能加嚴出口管制的避險措施。

路透社報導，其中2名消息人士表示，三星（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）2年前開始測試中微半導體設備公司的蝕刻設備，當時外界還不確定，華府是否會繼續允許2家公司將美國晶片製造設備進口至中國。

儘管目前尚未做出擴大採用的決定，但為中微半導體設備公司提供難得的機會，有望獲得全球頂尖晶片製造商的認可。

更廣泛來看，這些測試凸顯美國技術管制核心的一項悖論，儘管美方祭出相關措施限制北京在半導體領域的發展，卻意外讓中國半導體相關企業有機會進駐外資在中國境內的工廠。

所有知情人士均以事涉敏感為由拒絕具名。

三星在聲明中告訴路透社，三星並未測試在中國廠採用AMEC設備，也從未考慮這樣做；SK海力士則拒絕置評。

AMEC和負責執行美國政府出口管制的工業暨安全局（BIS）均未立即回應置評請求。