星艦最快月底進行第14次試飛 首度挑戰陸地回收上層飛船

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）周二在該公司首次財報電話會議上透露，星艦（Starship）最快本月底進行第14次飛行測試，將首批升級版星鏈（Starlink）衛星送入軌道，並首度嘗試讓這套巨型火箭系統的上層飛船返航著陸。

星艦7月完成第13次試飛時，上層飛船已在印度洋上空展現出更好的著陸能力。第14次試飛設定的新目標，將大幅推進SpaceX打造全球首套完全可重複使用軌道發射系統的計畫。SpaceX目前正從海上打撈第13次試飛的上層飛船，以便進一步檢查。

星艦返航著陸時，將由德州發射塔上的巨型機械臂捕捉上層飛船。SpaceX已經三度利用這些機械臂回收超級重型推進器，最近一次是在2025年3月。

如果這次測試順利，超級重型推進器將按過去五次慣例，降落在墨西哥灣。但馬斯克的最終目標，是讓發射塔在同一任務中先後捕捉火箭的兩個節段：先捕捉推進器並迅速移置一旁，大約90分鐘後再捕捉完成繞行地球一圈的上層飛船。

第14次飛行測試也將首次把V3星鏈衛星送入軌道。馬斯克表示，這批新衛星的寬頻容量與資料密度，估計是當前版本的10倍。

根據SpaceX的IPO說明書，該公司最終目標是每次星艦發射都搭載60顆此類衛星，並執行數十次相關任務。

隨著星鏈營收持續攀升，進一步超越其他部門的業務，SpaceX發射自家衛星的任務占比，已逐漸超過替外部客戶執行的發射任務。在太空發射需求日增之際，這也讓美國有限的發射運能更加吃緊。