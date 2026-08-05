硬度之王「鎢」有多搶手？美國最新喊禁止出口鎢廢料 「黑粉」也納管

美國將從本月稍晚開始禁止出口金屬「鎢」的廢料及回收電池材料。不到一周前，美國總統川普才賦予主管機關權力、力保將可能的關鍵材料留在國內，最新禁止出口鎢廢料的行動凸顯了這一金屬的戰略地位。

彭博資訊報導，根據刊登於美國聯邦公報的規定，鎢廢料以及黑粉（black mass），將被要求優先在美國國內出售相關材料，不過仍可申請豁免。這項出口限制措施將維持一年。

鎢則是一種高硬度金屬，廣泛應用於軍事裝甲、彈藥，以及汽車工廠使用的精密工具，在航太產業中，鎢則憑藉耐高溫特性，成為噴射引擎與渦輪系統的重要材料。

鎢也是中國實施出口管制的一系列金屬之一。根據美國地質調查局的統計，中國長期掌握全球約80%～85%的鎢礦產量；中國自2025年2月起對鎢實施出口管制，並在2026年初進一步針對特定國家（如日本等）強化軍民兩用與精煉物項限制。此舉引發全球鎢粉及碳化鎢短缺、國際價格飆漲數倍。

所謂的「黑粉」是由回收的廢棄鋰離子電池經過拆解、機械粉碎與分選後，所得到的深色金屬粉末混合物，是鋰、鈷、鎳及其他金屬材料日益重要的替代來源。

川普上周簽署一項措施，授權官員限制含有關鍵礦物與材料的工業廢棄物出口。此舉是美國運用冷戰時期國防生產法強化國內供應、降低對中國大陸依賴策略的一部分。

美國商務部在聯邦公報聲明中表示：「總統指出，關鍵礦物與材料供應不足，正對美國國防與國家安全構成日益增加的風險，因此美國必須立即採取行動，確保可回收關鍵礦物與材料的供應安全。」