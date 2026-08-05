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日媒：貝恩資本擬砸逾205億元 接手「貢茶」股權

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日媒報導，美國貝恩資本已決定以超過6.35億美元（約新台幣205.3億元），向美國私募股權業者TA合夥公司和其他企業，收購「貢茶」股權。聯合報系資料照
日媒報導，美國貝恩資本已決定以超過6.35億美元（約新台幣205.3億元），向美國私募股權業者TA合夥公司和其他企業，收購「貢茶」股權。聯合報系資料照

日本媒體報導，美國貝恩資本（Bain Capital）已決定以超過6.35億美元（約新台幣205.3億元），向美國私募股權業者TA合夥公司和其他企業，收購台灣連鎖手搖飲品牌「貢茶」（Gong Cha）的股權。

報導指出，貝恩已與TA達成最終協議，交易預料今年底前完成。儘管有好幾家投資基金與餐飲連鎖集團也都提出收購提案，但貝恩資本獲得優先權。

2006年創立於台灣高雄的貢茶，以珍珠奶茶大受歡迎，目前在亞洲、美國及歐洲等約30個國家與地區，經營超過2,000家門市，所有權曾數度易手。2014年日本私募股權基金Unison資本公司收購了貢茶的南韓業務，引領該品牌走向全球擴張，2019年TA入股該事業。

貢茶2024年營收成長6%至1.888億美元，營業利益倍增至2,370萬美元。若以國家來看，日本市場今年預料將成為最大的營收來源。

珍珠奶茶

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