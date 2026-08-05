路透：美擬對多晶矽設價格下限與加徵關稅 抗衡陸光電與晶片產業

路透引述4名知情人士報導，川普政府正準備對多晶矽（Polysilicon）及相關產品設定最低進口價格並加徵關稅，盼藉此扶植美國本土產能，抗衡中國大陸在太陽能及晶片領域的競爭優勢。相關決定預計本月稍晚公布，多晶矽也將成為美國在人工智慧（AI）及能源領域與大陸競爭的重要環節。

報導指，這項措施旨在保護赫姆洛克半導體（Hemlock Semiconductor）及瓦克化學（Wacker Chemie）位於美國的多晶矽工廠，以因應大陸持續擴張在晶片供應鏈的布局。

過去1年，美國商務部依據1962年《貿易擴展法》第232條，對多晶矽進行國家安全調查。知情人士透露，川普政府目前考慮採取「最低進口價格加徵關稅」的混合機制，適用範圍除多晶矽外，也可能涵蓋相關衍生產品。

白宮官員表示，在川普正式作出決定前不予置評，美國商務部也未回應路透詢問。

多晶矽是純度極高的矽材料，位於半導體及太陽能製造供應鏈的最上游。多晶矽可加工製成矽晶圓，進一步用於生產太陽能電池及半導體晶片。

報導稱，無黨派智庫「保衛民主基金會」高級研究員辛格爾頓（Craig Singleton）表示，中國大陸透過政府補貼及長期產能過剩，建立多晶矽產業的主導地位，並將價格壓低至難以持續的水準，削弱其他國家業者的競爭力。

他指出，價格下限搭配關稅，可能為美國生產商提供生存空間，但政策必須謹慎設計，在美國本土矽晶圓及太陽能電池產能成熟前，仍須確保可靠的原料供應。

陸駐美使館批評美方的貿易調查，該館發言人表示，中方敦促美國儘快停止依據第232條採取關稅措施，並透過平等對話妥善處理各方關切。

川普政府將振興美國本土半導體產業列為優先政策，但晶片用多晶矽的市場規模相對有限。美國半導體產業協會指出，半導體產業僅占全球多晶矽需求約2.4%，太陽能產業才是主要需求來源。

報導指，太陽能產業的大量需求，可支撐多晶矽產能及供應鏈，間接確保半導體業取得製造晶片所需的高純度矽材料。

日本太陽能業者Toyo策略長瑞希（Rhone Resch）表示，美國政府逐漸發現，發展本土半導體產業，「實際上也需要太陽能產業」。

2名知情人士透露，美國商務部提出的方案，可能允許投資美國矽晶圓及太陽能電池生產的進口商，抵減部分因貿易保護措施而增加的成本。目前中國大陸約占全球太陽能製造產能的8成。

美國國會2022年推出稅務優惠後，本土光電製造業迅速擴張，但新增產能多集中在太陽能板組裝，美國業者使用的矽晶圓及太陽能電池仍多仰賴進口，而上游工廠所需的投資及建設時間也較長。

美國光電製造商協會及跨黨派議員先前向商務部表示，在美國本土多晶矽、矽晶圓及太陽能電池產能擴大前，仍須仰賴韓國OCI Holdings、瓦克等非中國業者供應產品。

據《貿易擴展法》第232條，美國總統可在調查認定進口產品威脅國家安全後，限制相關商品進口。川普政府此前已完成汽車、鋼鐵、鋁、銅及木材調查並加徵關稅，近期也可能公布無人機及工業機器人的調查結果。不過，太陽能開發商及半導體採購業者警告，加徵關稅可能推高光電廠的建置成本，並增加消費性電子產品及汽車的價格。