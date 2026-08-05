SpaceX財報／上季營收翻倍 星鏈業務狂飆 但AI支出暴增拖累盤後重挫7%

SpaceX自6月上市以來首度公布財報，上季營收幾乎翻倍，營業虧損也大幅縮小，雙雙優於市場預期，受惠於星鏈（Starlink）衛星網路與AI業務強勁成長。不過，由於AI業務支出暴增且遠超過市場預期，消息拖累SpaceX股價在盤後一度重挫8.8%。

上季資本支出暴增至超過180億美元

這家由馬斯克旗下涵蓋火箭、衛星及 AI 業務的企業公布，上季資本支出從去年同期的28.3億美元暴增至超過180億美元。 財務長強森（Bret Johnsen）表示，預期未來幾季的資本支出仍將維持在相近水準。

SpaceX股價在盤後交易重挫8.8%，稍後跌幅收斂至7.5%，報每股115.98美元，逆轉收盤時大漲9.4%的走勢。

上季星鏈營收年增66% AI業務營收大增約250% 整體虧損縮小

回顧在4月至6月的一季，SpaceX營收為78億美元，高於去年同期的41億美元，也優於分析師預估的69.3億美元。其中，占總營收逾半的星鏈營收年增66%；馬斯克視為未來成長引擎的AI業務營收則大增約250%。

馬斯克在財報會議中表示：「我們相信，我們正以比任何人更快的速度大規模建設AI算力，同時也正大幅提升我們的AI模型。」

AI業務的營業虧損，即公司整體營業虧損，由去年同期的9.7億美元縮小至1.43億美元；上季每股虧損9美分，少於分析師預估的每股虧損24美分。星鏈的營業利益則成長79%。

SapceX在今年6月完成創紀錄的首次公開發行股票（IPO），當時公司估值達到約1.75兆美元，股價一度漲至每股2225美元，但迄今已自高點崩跌超過40%。此外，自本周四起，SpaceX IPO的禁售期將開始到期，屆時可能有大量內部人士及早期投資人的持股流入市場，進一步對股價造成壓力。

星鏈要搶地面聯網業務 將投入建設地面行動通訊服務基礎設施

SpaceX總裁夏特威爾（Gwynne Shotwell）表示，她預期星鏈業務將從T-Mobile、AT&T與Verizon手中搶走「相當多」客戶，並計劃建設地面基礎設施，以搭配其衛星網路，提供「真正的行動通訊服務」。消息公布後，三家電信公司的股價盤後下跌。

星鏈及SpaceX更廣泛的聯網業務，仍是該公司主要財務支柱，支撐馬斯克推動建立一家以AI為核心的企業，業務範圍不僅限於出租算力，還包括開發先進AI模型、消費者與企業軟體，以及最終建立太空資料中心。

不過，批評人士認為，在AI業務及星艦（Starship）發射業務尚未能自給自足之前，依賴星鏈的獲利為其提供資金支持，並非可持續的策略。

Zacks投資管理公司首席市場策略師莫貝瑞表示：「今天最大的驚喜，就是AI已經開始實現營收。他們並不是依靠星鏈來支撐AI業務的營運。我認為這是這份財報最重要的一部分。」

SpaceX的衛星網路業務持續擴大全球用戶基礎，受惠於更多衛星發射，以及消費者、企業、航空、海事與政府服務的持續拓展。

但隨著SpaceX進軍更多國際市場並推出價格較低的方案，儘管訂戶數已倍增至1,200萬戶，但每位訂戶平均營收仍較去年同期下滑22%。

AI業務開始產生營收 但資本支出也大增

SpaceX的AI業務，包括xAI、Grok、社群平台X，以及快速擴張的資料中心業務，一直是該公司最大的投資領域。該業務已透過與Anthropic、Google及Reflection AI的運算合約開始產生收入，但部分經常性收入尚未認列。

截至第2季止，SpaceX對AI的資本支出大幅增加，投入158.3億美元，高於去年同期的7.49億美元。

太空業務營收大增

太空業務上季營收年增29%。SpaceX的下一代可重複使用火箭系統星艦（Starship）目前尚未投入商業服務，但預期將可部署更高頻寬的星鏈衛星，以及軌道AI運算基礎設施。

此外，SpaceX 表示，已與輝達合作，在Starmind AI1軌道運算衛星中採用其晶片。

包括商業發射、政府任務及星艦開發在內的太空業務，仍是公司成本與不確定性的主要來源。雖然目前做營運主力的獵鷹系列火箭發射活動依然強勁，但營收仍會因自家星鏈衛星部署、商業客戶任務及政府合約的不同組合而有所波動。

近年來，SpaceX日益傾向優先發射自家星鏈衛星，而非第三方酬載，同時持續承擔星艦開發所帶來的大量成本。