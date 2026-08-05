快訊

免等Google發表會！Pixel 11系列台灣確認搶先預購 預告片暗示全新配色

CNN：薩德攔截彈近8成耗盡 川普大規模轟伊朗臨陣喊停內幕曝光

遮蔣萬安簽名！台北麵線老店邀沈伯洋簽旁邊 藍綠支持者戰翻

聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX財報／上季營收翻倍 星鏈業務狂飆 但AI支出暴增拖累盤後重挫7%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
SpaceX上季營收幾乎翻倍，營業虧損也大幅縮小，雙雙優於市場預期。法新社
SpaceX上季營收幾乎翻倍，營業虧損也大幅縮小，雙雙優於市場預期。法新社

SpaceX自6月上市以來首度公布財報，上季營收幾乎翻倍，營業虧損也大幅縮小，雙雙優於市場預期，受惠於星鏈（Starlink）衛星網路與AI業務強勁成長。不過，由於AI業務支出暴增且遠超過市場預期，消息拖累SpaceX股價在盤後一度重挫8.8%。

上季資本支出暴增至超過180億美元

這家由馬斯克旗下涵蓋火箭、衛星及 AI 業務的企業公布，上季資本支出從去年同期的28.3億美元暴增至超過180億美元。 財務長強森（Bret Johnsen）表示，預期未來幾季的資本支出仍將維持在相近水準。

SpaceX股價在盤後交易重挫8.8%，稍後跌幅收斂至7.5%，報每股115.98美元，逆轉收盤時大漲9.4%的走勢。

上季星鏈營收年增66% AI業務營收大增約250% 整體虧損縮小

回顧在4月至6月的一季，SpaceX營收為78億美元，高於去年同期的41億美元，也優於分析師預估的69.3億美元。其中，占總營收逾半的星鏈營收年增66%；馬斯克視為未來成長引擎的AI業務營收則大增約250%。

馬斯克在財報會議中表示：「我們相信，我們正以比任何人更快的速度大規模建設AI算力，同時也正大幅提升我們的AI模型。」

AI業務的營業虧損，即公司整體營業虧損，由去年同期的9.7億美元縮小至1.43億美元；上季每股虧損9美分，少於分析師預估的每股虧損24美分。星鏈的營業利益則成長79%。

SapceX在今年6月完成創紀錄的首次公開發行股票（IPO），當時公司估值達到約1.75兆美元，股價一度漲至每股2225美元，但迄今已自高點崩跌超過40%。此外，自本周四起，SpaceX IPO的禁售期將開始到期，屆時可能有大量內部人士及早期投資人的持股流入市場，進一步對股價造成壓力。

星鏈要搶地面聯網業務 將投入建設地面行動通訊服務基礎設施

SpaceX總裁夏特威爾（Gwynne Shotwell）表示，她預期星鏈業務將從T-Mobile、AT&T與Verizon手中搶走「相當多」客戶，並計劃建設地面基礎設施，以搭配其衛星網路，提供「真正的行動通訊服務」。消息公布後，三家電信公司的股價盤後下跌。

星鏈及SpaceX更廣泛的聯網業務，仍是該公司主要財務支柱，支撐馬斯克推動建立一家以AI為核心的企業，業務範圍不僅限於出租算力，還包括開發先進AI模型、消費者與企業軟體，以及最終建立太空資料中心。

不過，批評人士認為，在AI業務及星艦（Starship）發射業務尚未能自給自足之前，依賴星鏈的獲利為其提供資金支持，並非可持續的策略。

Zacks投資管理公司首席市場策略師莫貝瑞表示：「今天最大的驚喜，就是AI已經開始實現營收。他們並不是依靠星鏈來支撐AI業務的營運。我認為這是這份財報最重要的一部分。」

SpaceX的衛星網路業務持續擴大全球用戶基礎，受惠於更多衛星發射，以及消費者、企業、航空、海事與政府服務的持續拓展。

但隨著SpaceX進軍更多國際市場並推出價格較低的方案，儘管訂戶數已倍增至1,200萬戶，但每位訂戶平均營收仍較去年同期下滑22%。

AI業務開始產生營收 但資本支出也大增

SpaceX的AI業務，包括xAI、Grok、社群平台X，以及快速擴張的資料中心業務，一直是該公司最大的投資領域。該業務已透過與Anthropic、Google及Reflection AI的運算合約開始產生收入，但部分經常性收入尚未認列。

截至第2季止，SpaceX對AI的資本支出大幅增加，投入158.3億美元，高於去年同期的7.49億美元。

太空業務營收大增

太空業務上季營收年增29%。SpaceX的下一代可重複使用火箭系統星艦（Starship）目前尚未投入商業服務，但預期將可部署更高頻寬的星鏈衛星，以及軌道AI運算基礎設施。

此外，SpaceX 表示，已與輝達合作，在Starmind AI1軌道運算衛星中採用其晶片。

包括商業發射、政府任務及星艦開發在內的太空業務，仍是公司成本與不確定性的主要來源。雖然目前做營運主力的獵鷹系列火箭發射活動依然強勁，但營收仍會因自家星鏈衛星部署、商業客戶任務及政府合約的不同組合而有所波動。

近年來，SpaceX日益傾向優先發射自家星鏈衛星，而非第三方酬載，同時持續承擔星艦開發所帶來的大量成本。

SpaceX上季營收幾乎翻倍，營業虧損也大幅縮小，雙雙優於市場預期。圖為該公司6月在那斯達克上市時的電子看板廣告。路透
SpaceX上季營收幾乎翻倍，營業虧損也大幅縮小，雙雙優於市場預期。圖為該公司6月在那斯達克上市時的電子看板廣告。路透

星鏈 財報 營收 SpaceX

延伸閱讀

SpaceX首份財報營收優於預期 受惠星鏈AI事業成長

SpaceX與超微公布財報 盤後交易股價走低

低軌衛星股沉寂兩月後再升空！昇達科、穩懋漲停 聚焦SpaceX財報

AMD財報／上季營收大增50% 蘇姿丰說2027資料中心營收翻倍 盤後仍挫9%

相關新聞

馬斯克讚爆輝達Vera Rubin AI晶片！宣告全面採用 輝達盤後急拉漲逾2%

輝達（Nvidia）股價在周二（4日）盤後交易突然急拉，上漲超過2%至每股216.40美元，原因是稍早馬斯克在SpaceX首次舉行的財報會議上，大力稱讚輝達的Vera Rubin AI晶片。

SpaceX財報／上季營收翻倍 星鏈業務狂飆 但AI支出暴增拖累盤後重挫7%

SpaceX自6月上市以來首度公布財報，上季營收幾乎翻倍，營業虧損也大幅縮小，雙雙優於市場預期，受惠於星鏈（Starlink）衛星網路與AI業務強勁成長。不過，由於AI業務支出暴增且遠超過市場預期，消息拖累SpaceX股價在盤後一度重挫8.8%。

AMD財報／上季營收大增50% 蘇姿丰說2027資料中心營收翻倍 盤後仍挫9%

超微（AMD）公布上季營收大增50%，本季財測也高於市場預期，受惠AI晶片的強勁需求，執行長蘇姿丰表示，公司預期2027年資料中心業務營收成長將超過一倍。不過，AMD股價在周二（4日）重挫超過9%，顯示財測未能令市場驚艷，投資人原本期待能從全球AI資料中心擴張浪潮中看到更強勁的回報。

台積電ADR勁揚2.7%、聯電飆漲逾10% 日月光也強勁

台股ADR周二（4日）多數大漲，隨著費半指數勁揚超過6%，台積電ADR收盤大漲2.7%，報每股417.17美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,618.85元，較台北交易股票溢價率為18.77%。

美股收盤／費半狂漲6% 道瓊與標普500創新高 獲財報和美伊進展激勵

美股四大指數周二（4日）強勁上漲，費城半導體指數狂飆超過6%，道瓊勁揚900點，與標普500指數同創歷史新高，受工具機業者卡特彼勒和Palantir等AI相關企業最新財報提振，這些財報緩解了市場對需求的擔憂；與此同時，受伊朗衝突有望達成協議的預期影響，原油價格和美國公債殖利率雙雙下跌。

鉅額AI投資無阻美企獲利 美股道瓊、標普同創新高

美股道瓊工業指數今天大漲超過900點，以54085.88點作收，連續兩天寫下歷史新高，標普500同樣創下高點。美國AI與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。