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傳美將對多晶矽設價格底線並課關稅 劍指中國供應鏈

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

4名知情人士透露，川普政府準備對多晶矽（polysilicon）及相關產品設定價格底線並加徵關稅，使這項太陽能板與半導體不可或缺的關鍵材料，成為美國在人工智慧（AI）與能源領域對抗中國競爭的重要戰略工具。

路透社報導，預計這項決定將於本月稍後公布，目的在保護漢洛克半導體（Hemlock Semiconductor）與瓦克化學（Wacker Chemie）所屬美國多晶矽工廠，避免受中國在晶片供應鏈日益擴張的影響。

此外，在川普政府削減聯邦再生能源支持政策之際，商務部針對多晶矽進行歷時一年的國家安全調查，對美國快速發展中的本土太陽能製造業已產生重大影響。

要求匿名的知情人士透露，這項依據1962年「貿易擴張法」（Trade Expansion Act of 1962）第232條款進行的調查結果首次曝光。川普政府計劃採取一套混合制度，將最低進口價格與關稅同時適用於多晶矽及衍生性產品。

無黨派智庫「捍衛民主基金會」（Foundation forDefense of Democracies）資深研究員辛格頓（CraigSingleton）表示：「中國透過補貼與長期產能過剩建立起多晶矽市場主導地位，致價格跌破可持續水準並削弱競爭對手。若實施最低價格搭配關稅，可讓美國生產商獲得生存空間，但政策必須精準設計，以確保可信賴的進口來源仍可供應，同時讓美國本土晶圓與電池產能有時間趕上。」

白宮官員表示，在川普正式宣布決策前，不會對此發表評論；美國商務部也未回應置評請求。

中國駐美大使館批評這項貿易調查。大使館發言人說：「中方敦促美方盡快停止依據第232條款採取的關稅措施，並透過平等對話妥善解決各方關切。」

多晶矽是一種超高純度矽材料，是半導體與太陽能製造供應鏈的最上游原料。

兩名消息人士表示，商務部的方案將允許投資美國晶圓與太陽能電池製造的進口商，透過相關機制抵銷部分因關稅與價格底線帶來的成本。

目前中國約占全球太陽能製造產能80%。

多晶矽 供應鏈 關稅

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