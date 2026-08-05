AMD財報／上季營收大增50% 蘇姿丰說2027資料中心營收翻倍 盤後仍挫9%

超微（AMD）公布上季營收大增50%，本季財測也高於市場預期，受惠AI晶片的強勁需求，執行長蘇姿丰表示，公司預期2027年資料中心業務營收成長將超過一倍。不過，AMD股價在周二（4日）重挫超過9%，顯示財測未能令市場驚艷，投資人原本期待能從全球AI資料中心擴張浪潮中看到更強勁的回報。

財測優於預期 但未達華爾街最高標

AMD在聲明中表示，預估第3季營收130億美元，上下加減3億美元。雖然分析師平均預估為125億美元，但根據彭博彙整的數據，華爾街部分分析師的預測遠高於130億美元。

AMD同時預估第3季調整後毛利率約56%，大致符合市場預期。

財報公布後，AMD股價盤後重挫約9%，報470.12美元。相較下，收盤時股價大漲7%至518.58美元。

市場的反應顯示，AMD必須展現更快速成長，才能支撐目前的高估值。今年以來，AMD股價已上漲超過一倍，遠遠領先大盤漲幅，原因在於市場認為AMD已成為輝達（Nvidia）在AI處理器市場最具威脅性的競爭者之一。

雖然繪圖處理器（GPU）仍是大型AI模型訓練的核心運算晶片，但AMD也受惠於中央處理器（CPU）需求持續增加。CPU通常會與價格昂貴的GPU一同部署於伺服器中，這也幫助AMD持續從英特爾手中搶下市占率。

執行長蘇姿丰：2027年資料中心業務營收成長將超過一倍 未提細節

上個月，蘇姿丰發表AMD新一代產品，表示第二代Helios AI伺服器已全面投入生產，搭載MI455X A 加速器及由台積電製造的Venice處理器，並將於未來幾個月開始出貨，同時採取更積極的市場策略，瞄準該公司預估規模到2030年將達1.4兆美元的AI市場。這也進一步推高投資人的期待。

在周二的財報會議上，蘇姿丰向分析師表示，預期2027年資料中心業務營收將「成長超過一倍」。不過，多位分析師追問公司將如何達成這項目標，希望獲得更詳細的成長細節，這也反映出市場認為AMD提出的展望仍不夠強勁。

蘇姿丰表示，「不談精確數字」，成長幅度最終可能「遠遠超過100%」。

她並指出，從更長期來看，公司有望超越先前設定的目標，包括年營收成長率35%以及每股盈餘20美元。

Q2營收年增50% 資料中心業務營收年增逾一倍

回顧上季，AMD營收年增50%至115億美元，經調整後每股盈餘1.66美元，分析高於分析師原先預估的113億美元與1.62美元。

其中，資料中心業務營收年增逾一倍至67億美元，略高於分析師平均預估的66億美元；PC與遊戲相關業務營收則年增6%至38億美元。

AMD財報優於預期但股價下跌，其實並不罕見。近幾年來，即使公司經常繳出優於華爾街預期的成績，財報發布後股價仍往往出現負面反應。

此外，AMD財報公布時間接近科技股財報季尾聲。包括英特爾等客戶與競爭同業先前都交出亮眼成績，也進一步拉高了市場對AMD的期待。

目前，資料中心支出仍在快速增加，帶動處理器及其他設備需求持續成長。伯恩斯坦分析師估計，全球最大資料中心業者的資本支出明年將突破1兆美元。

AMD生產AI加速器晶片，用於訓練與執行AI模型。這個市場最初由輝達開創，目前仍由輝達主導。

Emarketer分析師包恩在報告中表示：「AMD已確立自己作為輝達在AI加速器市場的重要第二供應商地位。」但他也指出，更大的問題在於AMD是否能在更廣泛的AI基礎設施市場持續追趕輝達。他表示：「AMD正逐漸從一家晶片挑戰者，轉型成AI基礎設施競爭者。」