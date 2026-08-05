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台積電ADR勁揚2.7%、聯電飆漲逾10% 日月光也強勁

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台股ADR周二（4日）多數大漲，隨著費半指數勁揚超過6%，台積電ADR收盤大漲2.7%，報每股417.17美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,618.85元，較台北交易股票溢價率為18.77%。

聯電大漲超過10%，日月光也強勁上揚5.5%。

道瓊指數和標普500指數都創新高。道瓊工業指數4日收盤上漲907.47點，漲幅1.71%，收54,085.88點；標普500指數上漲136.02點，漲幅1.79%，收7,736.52點；那斯達克指數上漲671.10點，漲幅2.59%，收26,584.99點。

費城半導體指數飆升6.55%，大漲748.91點，報12,179.26點，在7月暴跌20.6%後連續第四個交易日上漲。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 628.19 +5.51 585.00 7.38

中華電 CHT 135.99 -1.27 136.50 -0.37

台積電 TSM 2,708.64 +2.72 2,320.00 16.75

聯電 UMC 133.95 +10.38 118.50 13.04

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電ADR 聯電

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