聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR勁揚2.7%、聯電飆漲逾10% 日月光也強勁
台股ADR周二（4日）多數大漲，隨著費半指數勁揚超過6%，台積電ADR收盤大漲2.7%，報每股417.17美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,618.85元，較台北交易股票溢價率為18.77%。
聯電大漲超過10%，日月光也強勁上揚5.5%。
道瓊指數和標普500指數都創新高。道瓊工業指數4日收盤上漲907.47點，漲幅1.71%，收54,085.88點；標普500指數上漲136.02點，漲幅1.79%，收7,736.52點；那斯達克指數上漲671.10點，漲幅2.59%，收26,584.99點。
費城半導體指數飆升6.55%，大漲748.91點，報12,179.26點，在7月暴跌20.6%後連續第四個交易日上漲。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 628.19 +5.51 585.00 7.38
中華電 CHT 135.99 -1.27 136.50 -0.37
台積電 TSM 2,708.64 +2.72 2,320.00 16.75
聯電 UMC 133.95 +10.38 118.50 13.04
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。