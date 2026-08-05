台積電ADR勁揚2.7%、聯電飆漲逾10% 日月光也強勁

美股四大指數周二（4日）強勁上漲，費城半導體指數狂飆超過6%，道瓊勁揚900點，與標普500指數同創歷史新高，受工具機業者卡特彼勒和Palantir等AI相關企業最新財報提振，這些財報緩解了市場對需求的擔憂；與此同時，受伊朗衝突有望達成協議的預期影響，原油價格和美國公債殖利率雙雙下跌。

2026-08-05 07:06