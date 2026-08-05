美股收盤／費半狂漲6% 道瓊與標普500創新高 獲財報和美伊進展激勵

美股四大指數周二（4日）強勁上漲，費城半導體指數狂飆超過6%，道瓊勁揚900點，與標普500指數同創歷史新高，受工具機業者卡特彼勒和Palantir等AI相關企業最新財報提振，這些財報緩解了市場對需求的擔憂；與此同時，受伊朗衝突有望達成協議的預期影響，原油價格和美國公債殖利率雙雙下跌。

道瓊工業指數4日收盤上漲907.47點，漲幅1.71%，收54,085.88點；標普500指數上漲136.02點，漲幅1.79%，收7,736.52點；那斯達克指數上漲671.10點，漲幅2.59%，收26,584.99點。

費城半導體指數飆升6.55%，大漲748.91點，報12,179.26點，在7月暴跌20.6%後連續第四個交易日上漲，因被視為AI支出受惠者的晶片股大幅上漲。

道指在周一創下7月6日以來首個收盤新高後，周二連續第二個交易日創下收盤新高；而標普500指數則在周二創下7月2日以來的首個收盤新高。

標普500指數科技類股上漲4.1%，成為標普11大類股中表現最佳的類股。

資料分析業者Palantir上調年度營收財測後，股價飆升29.5%，創下自2024年2月以來的最大單日漲幅。

被視為全球工業經濟風向標的卡特彼勒大漲5.6%，此前公司上調年度營收成長預期，因為AI數據中心的建設推動了對其發電和建築設備的需求。

卡特彼勒給道瓊工業指數帶來最大提振，為該指數貢獻了約280點的漲幅。

在本輪財報季，投資人一直密切關注AI相關公司的業績，以判斷該領域的巨額投入是否開始顯現回報。

此外，卡達一名官員表示，為通過外交途徑解決衝突所做的努力仍在繼續；而美國財政部長貝森特則表示，與伊朗就重開荷莫茲海峽達成的協議可能在未來兩天內達成，受此影響，原油價格下跌約5%，這也支撐了股市。

油價下跌也削弱了市場對聯準會9月升息的預期。芝商所（CME）FedWatch數據顯示，市場預估9月升息的機率由前一交易日的67.2%降至56.9%，帶動美國公債殖利率回落。

芝加哥Cresset Capital Management首席投資策略師兼創始合夥人Jack Ablin表示：「我感覺不到投資者有任何一絲懷疑，無論是對原油、利率還是股票。財報無疑帶來支撐作用，這是個好消息，但我並不確定僅憑寥寥幾份財報就能支撐標普指數創下新高。」

馬斯克旗下的SpaceX在公布財報前收漲9.4%。收盤後，該公司公布上市以來的首份財報，股價隨即下跌約4%。

麥當勞儘管公布了令人失望的業績，股價仍上漲1.2%；而輝瑞在公布樂觀的季度財報後，股價上漲1.5%。