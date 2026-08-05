SpaceX與超微公布財報 盤後交易股價走低

華爾街今天繼續迎接重要科技業者公布財報。6月上市的太空探測暨人工智慧公司SpaceX營收較去年同期提高92%，高階晶片業者超微（AMD）成長50%，不過SpaceX長期獲利難料及超微成長放緩，盤後交易股價均走低。

6月12日掛牌掀起IPO話題的SpaceX，4日公布上市後首份財報。投資人關注結合太空探測與人工智慧（AI）的新型綜合企業，營利是否跟得上富豪執行長馬斯克（Elon Musk）帶起的投資未來熱潮。

SpaceX上季營收78.1億美元，較去年同期勁增92%，高於分析師預期69.3億美元，營收包括太空業務9.62億美元、星鏈（Starlink）等通訊業務42.9億美元、AI聊天機器人Grok等25.6億美元。

SpaceX虧損由10億美元降低至5.41億美元，每股虧損9美分。

新創公司SpaceX的太空艙、機器人、衛星通訊與人工智慧藍圖均具發展力，不過未來熱忱抵不過投資人獲利期待，SpaceX在4日漲幅達9.43%，盤後交易下跌約7%。

市場同時矚目的超微財報，數字均優於分析師預測，第2季營收115.4億美元，高於預測112.8億美元，每股盈餘1.66美元，高於預測1.62美元。

超微上季營收較去年同期提高50%，數據中心設備銷售占67億美元，較去年同期提高107%，已是主要業務與獲利來源。

AI浪潮下，超微執行長蘇姿丰成功帶領公司轉型，成為AI數據雲端業者主要架構供應商。上月公布的機櫃系統Helios將於第3季出貨，主要業者OpenAI、Meta、Anthropic、微軟（Microsoft）及甲骨文（Oracle）等均為合作夥伴。

超微4日交易漲7%，業績在連續5季成長後收窄，盤後交易股價走低約7%。