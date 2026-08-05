快訊

影／苦茶癌油漏洞浮現…威加國際混陸製劣油 2人聲押、負責人百萬交保

兆基屋管爆雷⋯住都中心擬轉銜機制 第二大股東宏碁可能接手

聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX首份財報營收優於預期 受惠星鏈AI事業成長

中央社／ 德州奧斯汀4日綜合外電報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天公布上市後首份財報，4月到6月第2季營收較去年同期成長92%，受惠於「星鏈」衛星網路與人工智慧（AI）事業強勁成長。

路透社報導，科技大亨馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX報告營收為78億美元，而去年同期為41億美元。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，第2季營收優於市場預期的69.3億美元。SpaceX也公布歸屬於股東的淨損5.41億美元。

SpaceX表示，公司在AI基礎設施、星艦（Starship）以及星鏈（Starlink）擴展方面投資183.7億美元。

SpaceX自6月首次公開發行（IPO）規模創紀錄、公司市值約1.75兆美元以來，股價已下跌8%。隨著IPO鎖定期自6日屆滿，可能有一波內部人士和早期投資人持股湧入市場，股價恐面臨進一步壓力。

星鏈和SpaceX更廣泛的連網業務仍是公司主要財務引擎，支撐執行長馬斯克推動打造AI優先事業，不僅限於出租算力，還延伸到開發前沿模型、消費者與企業軟體，並最終在太空建立資料中心。

SpaceX的衛星網路單位持續擴大全球訂閱戶，得益於發射更多衛星，並拓展消費者、企業、航空、海事及政府服務項目。然而隨著SpaceX打進更多國際市場、推出低價方案，每用戶平均收入（ARPU）出現下滑。

投資人正觀察SpaceX能否在改善旗下網路經濟效益的同時維持成長，特別是在投入巨資以擴大覆蓋率、提升容量及發展衛星直連裝置行動服務之際。

SpaceX的AI事業一直公司最大投資領域，包括xAI、Grok、社群平台X以及迅速擴張的資料中心業務。這方面事業正透過與Anthropic、Alphabet旗下的Google以及Reflection AI的運算合約產生營收，不過有一部分經常性營收尚未認列。

AI業務營運虧損已有所增加，SpaceX提醒說，AI單位將需要持續的投資，然後才能穩定地產生獲利。

星艦是SpaceX新一代可重複使用火箭系統，尚未投入商業服務，但預計將支援更高頻寬星鏈衛星與軌道AI運算基礎設施部署。

另外，SpaceX表示已與輝達（NVIDIA）合作，將在Starmind AI1軌道運算衛星中使用輝達晶片。

SpaceX 星鏈 財報

延伸閱讀

低軌衛星股沉寂兩月後再升空！昇達科、穩懋漲停 聚焦SpaceX財報

SpaceX傳供應鏈去中化　台廠：要求增加海外生產比重

道指寫歷史新高、一掃美科技股不安氣氛 帕蘭泰爾為AI類股打下強心針

SpaceX打造去中化供應鏈 要求不得聘用大陸員工、禁用陸企設備

相關新聞

美國罕見拋歐元救日圓 「外匯活躍主義」新時代到來

美國與日本聯手干預匯市、拉抬日圓，罕見以賣出歐元、而非賣出美元為手段，分析師指出，此舉可能意在避免釋出削弱美元的訊號，日圓升勢能否延續的關鍵將是能否升破155價位，同時也預示美國「外匯活躍主義」（currency activism）的新時代到來。

鉅額AI投資無阻美企獲利 美股道瓊、標普同創新高

美股道瓊工業指數今天大漲超過900點，以54085.88點作收，連續兩天寫下歷史新高，標普500同樣創下高點。美國AI與...

科技業融資規模持續攀高

彭博資訊報導，信貸市場對資料中心創紀錄的融資活動可能已感到厭倦，但科技公司尚未停下腳步。Citadel證券公司預測，到2028年底前，科技業還將在公開市場和私募市場進行超過5,000億美元的債務融資，為人工智慧（AI）園區建設所需晶片，提供資金。

荷莫茲不通 油氣業大發亂世財！Saudi Aramco上季淨利年增33%

美伊衝突導致荷莫茲海峽航運嚴重受阻，並推升石油、天然氣等能源價格大漲，一般民眾和企業多叫苦連天，但油氣業者卻普遍交出亮眼業績，繼埃克森美孚等美國石油業者，全球最大石油公司Saudi Aramco和英國石油公司（BP）上季獲利同樣大增。

大宗商品價格強勁 日五大商社樂觀年度獲利

日本五大商社對本會計年度的獲利展望，都表示樂觀。主要是上季大宗商品的價格強勁，而且日圓匯率較公司預期更為疲弱，抵銷了原本擔心的伊朗戰爭衝擊。

蘋果印度年銷售逾百億美元

彭博資訊報導，蘋果公司上一年度在印度的年銷售額首次突破100億美元，凸顯其高價裝置在當地需求激增，而蘋果也在該市場穩步拓展零售網路，今年2月在金融之都孟買開一家新門市，在印度直營店增至六家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。