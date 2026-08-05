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超微Q2營收超預期展望樂觀 受惠AI資料中心需求勁增

中央社／ 加州聖克拉拉4日綜合外電報導

美國晶片廠超微（AMD）在今天美股盤後公布的財報和財測皆優於市場預期，歸功於為人工智慧（AI）技術提供動力的資料中心大規模擴張產能，帶動對超微晶片的強勁需求。

路透社報導，隨著全球主要科技公司和各國政府紛紛擴大對AI基礎設施的支出，超微被視為在繪圖處理器（GPU）市場緊追AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）的競爭對手。

超微第2季營收躍增50%至115.4億美元，高於市場預估值112.8億美元，資料中心部門營收增逾1倍至67.2億美元，也高於市場預估的64.8億美元。上季調整後每股盈餘（EPS）為1.66美元，優於分析師預估的1.62美元。

超微已加快腳步推出AI產品，從銷售單一晶片延伸至開始提供整合處理器、網路設備及相關硬體的AI系統，為客戶提供整合式AI基礎設施的選擇，也使超微能進一步與輝達機櫃級（rack-scale）產品競爭。

倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的資料顯示，超微預估第3季營收約130億美元，正負區間為3億美元，相較下，市場預估為125.2億美元；調整後毛利率預計達56%，大致符合分析師預期。

這項財測顯示，超微為挑戰輝達在AI晶片市場主導地位而投入的數十億美元投資，正開始取得回報，其資料中心處理器銷售正迅速增長。

然而，超微盤後交易重挫逾7%，顯示今年來AI熱潮帶動超微股價大漲超過1倍後，投資人期盼看見更強勁的業績展望。有些分析師原本預期超微本季營收指引將達到140億美元。

此外，超微預計本季開始向臉書母公司Meta、OpenAI及Oracle等企業交付首款AI機櫃系統Helios。

超微 營收 輝達

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