鉅額AI投資無阻美企獲利 美股道瓊、標普同創新高

美股道瓊工業指數今天大漲超過900點，以54085.88點作收，連續兩天寫下歷史新高，標普500同樣創下高點。美國AI與基建產業展現驚人獲利及油價走低是股市大漲主要因素，英特爾與SpaceX等企業均看好未來發展。

美國財長貝森特（Scott Bessent）表示美國與伊朗可能今明達成協議，國際油價繼續走低，國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）與西德州中級原油（West TexasIntermediate crude，WTI）分別收報每桶79.36美元和75.77美元，帶動美股向好。

道瓊工業指數昨日收新高後，在中東局勢緩解和企業營利創新高等利多消息下，4日大漲907.47點，漲幅1.71%，以54085.88點作收，連續兩日寫下歷史紀錄。

標普500指數飆高136.03點，漲幅1.79%，以7736.53點作收，同寫史上新高。納斯達克指數漲671.10點，漲幅2.59%，以26584.99點作收，逼近歷史高點，收復上月失地。

今天公布財報的SpaceX與超微（AMD）4日交易漲幅各達9.43%和7%。SpaceX雖歷經市場質疑上市後即發債，投資人仍看好前景，以125.33美元作收。

人工智慧（AI）大數據業者帕蘭泰爾（PalantirTechnologies）與開拓重工（Caterpillar）昨日公布業績，帕蘭泰爾美國市場獲利遠高於預期，開拓重工上季獲利創紀錄，投資人暫時放下AI晶片鉅額投資憂慮。

晶片類股4日攀高，英特爾（Intel）大漲10.84%、博通（Broadcom）揚升6.61%。記憶體大廠美光（Micron）上漲7.62%，SK海力士（SK Hynix）ADR漲8.17%。

訂製投資集團（Bespoke Investment Group）共同創辦人希基（Paul Hickey）在財經頻道CNBC分析，今日大漲並非單一新聞引起，而是一連串事件，多重正面因素的影響。