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美伊有望達成協議開放荷莫茲海峽 美股收高、道瓊飆漲907點

中央社／ 紐約4日綜合外電報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，美國有望於今天或明天與伊朗達成協議，恢復荷莫茲海峽通行，並認為此舉可望促使油價回落，穩定能源市場。華爾街股市今天收盤齊揚。

道瓊工業指數飆漲907.47點或1.71%，收報54085.88點。

標普500指數上漲136.02點或1.79%，收在7736.52點。

那斯達克指數揚升671.09點或2.59%，收26584.99點。

費城半導體指數勁揚748.91點或6.55%，收12179.26點。

荷莫茲海峽 美伊 美股

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