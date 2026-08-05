美伊有望達成協議開放荷莫茲海峽 美股收高、道瓊飆漲907點

彭博資訊報導，蘋果公司上一年度在印度的年銷售額首次突破100億美元，凸顯其高價裝置在當地需求激增，而蘋果也在該市場穩步拓展零售網路，今年2月在金融之都孟買開一家新門市，在印度直營店增至六家。

2026-08-05 01:50