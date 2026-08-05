彭博看油價走勢 下跌只是暫時的

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

國際油價4日回落，但彭博資訊指出，考量到伊朗外長3日表示該國「目前並未與美國談判」，且為重啟荷莫茲海峽及展開更廣泛談判鋪路的外交解決方案仍極具不確定性，油價下跌有可能是暫時性現象。

現實情況發出明確的訊號。荷莫茲海峽大致仍處封鎖狀態，僅有少數船隻通過，許多船隻關閉船舶自動識別系統（AIS）訊號下航行，導致船隻通行量數據並不完整。

原油的價差結構顯示，由於交易員不再瘋狂搶購快要到期的原油期貨，近月期貨的跨月價差也隨之變小，但無論是布蘭特原油還是西德州中級原油，都還是呈現逆價差格局，反映市場認為戰事升溫風險降低，但實體原油與成品油的現貨供應依然非常吃緊。

隨著美軍即刻發動空襲的威脅消退，隱含波動率隨之下滑。然而，交易員依然願意花大錢購入買權選擇權（call options）避險，防範原油價格可能再次攀升的風險。

另一方面，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟說，自美國和以色列與伊朗2月底開戰以來，全球已損失超過26億桶原油。他警告稱，儘管已採取緊急措施以緩解衝擊，但全球庫存仍告急。

這一供應缺口相當於全球近一個月的正常原油產量，凸顯此次供應中斷的嚴重程度之大。

納瑟說：「如果荷莫茲海峽今天重新開放，以每天210萬桶的平均速度，需要18個月的時間才能補充耗掉的庫存。」

油價 彭博 荷莫茲海峽

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