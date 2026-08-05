華府協助阻貶盤算多 日銀9月升息幾成定局

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

儘管美國總統川普聲稱，美日數十年來首度聯手干預匯市、拉抬日圓，是「友誼的象徵」，但專家解讀天下沒有「白吃的午餐」，背後意在施壓日銀升息，且希望日本對貿易與投資做出更多讓步。一些經濟學家預期，日銀9月升息幾成定局。

日本曾試圖片面阻止日圓急貶，但多半無法為日圓建立穩固支撐，但美國財長貝森特加入行動，大幅強化東京當局干預匯市的效益。

不過，國際金融協會（IIF）資深經濟學家佛圖說，協助推升日圓也涉及美國多種利益，包括施壓日本升息以處理美日利差的基本面問題，避免日本債市動盪外溢到美國，並希望日本履行投資美國5,500億美元的承諾。

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儘管美國總統川普聲稱，美日數十年來首度聯手干預匯市、拉抬日圓，是「友誼的象徵」，但專家解讀天下沒有「白吃的午餐」，背後意在施壓日銀升息，且希望日本對貿易與投資做出更多讓步。一些經濟學家預期，日銀9月升息幾成定局。

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