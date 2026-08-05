美國罕見拋歐元救日圓 「外匯活躍主義」新時代到來

經濟日報／ 編譯簡國帆劉忠勇／綜合外電
美國與日本聯手干預匯市、拉抬日圓，罕見以賣出歐元、而非賣出美元為手段，分析師指出，此舉可能意在避免釋出削弱美元的訊號，日圓升勢能否延續的關鍵將是能否升破155價位，同時也預示美國「外匯活躍主義」（currency activism）的新時代到來。 路透
美國與日本聯手干預匯市、拉抬日圓，罕見以賣出歐元、而非賣出美元為手段，分析師指出，此舉可能意在避免釋出削弱美元的訊號，日圓升勢能否延續的關鍵將是能否升破155價位，同時也預示美國「外匯活躍主義」（currency activism）的新時代到來。 路透

美國與日本聯手干預匯市、拉抬日圓，罕見以賣出歐元、而非賣出美元為手段，分析師指出，此舉可能意在避免釋出削弱美元的訊號，日圓升勢能否延續的關鍵將是能否升破155價位，同時也預示美國「外匯活躍主義」（currency activism）的新時代到來。

英國金融時報（FT）披露，美國財政部上周五拉抬日圓匯價時，並非賣出美元，而是賣出歐元。路透也引述經紀商知情人士指出，美國財政部干預歐元兌日圓市場。

歐元兌日圓上周五重貶1.4%至181.43日圓兌1歐元，3日再貶0.3%至180.90日圓，4日盤中則回升0.3%報181.37日圓。美日干預匯市前1歐元約可兌186-187日圓價位。

外匯分析師認為，美國此舉可能反映川普政府希望協助日本推升日圓、又不希望讓市場認為華府希望美元貶值，從而讓通膨情勢更複雜。巴克萊銀行分析師團隊指出，「美國財政部對干預貨幣的選擇，是要避免暗示希望美元全面走貶，讓這次操作僅限於日圓事務」。

三菱日聯金融集團資深外匯分析師哈德曼表示，「基於美國目前通膨率高於目標水準，美元貶值對美國而言並非最佳情況」。

市場焦點轉向日圓兌美元能否升破155日圓價位，策略師認為，這是檢驗這波升勢能否延續的關鍵門檻，日本4、5月進場干預時，曾短暫把日圓拉抬到155附近，但隨後又再走貶。這次狀況也類似。

貝森特去年也曾動用外匯穩定基金，在阿根廷期中選舉前協助穩定阿根廷披索匯率，如今再度支撐日圓，也顯示貝森特入主財政部後，更積極涉足金融市場，與過去20年來美國外匯政策相對消極作法大相逕庭。

日圓 美國 匯價 外匯

延伸閱讀

美國罕見「賣歐元救日圓」！專家警告恐招反噬 預示外匯活躍時代

美日聯手拉抬日圓 155成升勢續航關鍵

貝森特從匯市炒手變護盤手 美日聯手救日圓背後盤算

美日聯手救日圓／早在1月開始規畫 川普稱「日本求助」

相關新聞

南韓個股槓桿ETF交易退燒 提高保證金奏效

韓國規模最大、追蹤SK海力士的單一股票槓桿ETF，3日成交量降至5,900萬股，為6月4日以來最低；另一檔規模較小、連結三星電子的單一股票槓桿ETF，成交量也跌至5月底上市以來最低。

貝森特稱荷莫茲即將重啟 國際油價應聲下挫！西德州一度跌破80美元

美國總統川普3日在白宮表示，正把「最後能給的機會」都給伊朗，希望伊朗達成協議。他也證實儘管伊朗傳出不同說法，雙方確實正在會談。美國財長貝森特4日則表示，美伊可能會在當天或隔日達成重啟荷莫茲海峽的協議。同日卡達也就美伊協議釋放正面訊號。國際油價應聲下挫，西德州一度跌破80美元大關。

美國罕見拋歐元救日圓 「外匯活躍主義」新時代到來

美國與日本聯手干預匯市、拉抬日圓，罕見以賣出歐元、而非賣出美元為手段，分析師指出，此舉可能意在避免釋出削弱美元的訊號，日圓升勢能否延續的關鍵將是能否升破155價位，同時也預示美國「外匯活躍主義」（currency activism）的新時代到來。

華府協助阻貶盤算多 日銀9月升息幾成定局

儘管美國總統川普聲稱，美日數十年來首度聯手干預匯市、拉抬日圓，是「友誼的象徵」，但專家解讀天下沒有「白吃的午餐」，背後意在施壓日銀升息，且希望日本對貿易與投資做出更多讓步。一些經濟學家預期，日銀9月升息幾成定局。

彭博看油價走勢 下跌只是暫時的

國際油價4日回落，但彭博資訊指出，考量到伊朗外長3日表示該國「目前並未與美國談判」，且為重啟荷莫茲海峽及展開更廣泛談判鋪路的外交解決方案仍極具不確定性，油價下跌有可能是暫時性現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。