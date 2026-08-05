美國罕見拋歐元救日圓 「外匯活躍主義」新時代到來

美國與日本聯手干預匯市、拉抬日圓，罕見以賣出歐元、而非賣出美元為手段，分析師指出，此舉可能意在避免釋出削弱美元的訊號，日圓升勢能否延續的關鍵將是能否升破155價位，同時也預示美國「外匯活躍主義」（currency activism）的新時代到來。

英國金融時報（FT）披露，美國財政部上周五拉抬日圓匯價時，並非賣出美元，而是賣出歐元。路透也引述經紀商知情人士指出，美國財政部干預歐元兌日圓市場。

歐元兌日圓上周五重貶1.4%至181.43日圓兌1歐元，3日再貶0.3%至180.90日圓，4日盤中則回升0.3%報181.37日圓。美日干預匯市前1歐元約可兌186-187日圓價位。

外匯分析師認為，美國此舉可能反映川普政府希望協助日本推升日圓、又不希望讓市場認為華府希望美元貶值，從而讓通膨情勢更複雜。巴克萊銀行分析師團隊指出，「美國財政部對干預貨幣的選擇，是要避免暗示希望美元全面走貶，讓這次操作僅限於日圓事務」。

三菱日聯金融集團資深外匯分析師哈德曼表示，「基於美國目前通膨率高於目標水準，美元貶值對美國而言並非最佳情況」。

市場焦點轉向日圓兌美元能否升破155日圓價位，策略師認為，這是檢驗這波升勢能否延續的關鍵門檻，日本4、5月進場干預時，曾短暫把日圓拉抬到155附近，但隨後又再走貶。這次狀況也類似。

貝森特去年也曾動用外匯穩定基金，在阿根廷期中選舉前協助穩定阿根廷披索匯率，如今再度支撐日圓，也顯示貝森特入主財政部後，更積極涉足金融市場，與過去20年來美國外匯政策相對消極作法大相逕庭。