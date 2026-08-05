蘋果印度年銷售逾百億美元

彭博資訊報導，蘋果公司上一年度在印度的年銷售額首次突破100億美元，凸顯其高價裝置在當地需求激增，而蘋果也在該市場穩步拓展零售網路，今年2月在金融之都孟買開一家新門市，在印度直營店增至六家。

知情人士透露，在截至今年3月的12個月期間，蘋果在印度市場的營收較前一年度的約90億美元出現兩位數成長，相當於突破100億美元大關，為歷來首見，其中蘋果的旗艦產品iPhone貢獻了銷售額的絕大部分，而iPad和MacBook的需求也有所成長。

儘管印度目前僅占蘋果整體業務的一小部分，但正迅速崛起為該公司在美國和中國大陸以外的關鍵市場。對尋找新成長市場的蘋果來說，能在印度這個全球人口最多的國家有建樹，是一大福音。而且隨著美中地緣政治關係日益緊張，印度對蘋果的重要性可能進一步提升。

由於印度對智慧手機課徵較高稅率，所以當地iPhone售價相對較貴。例如，入門款iPhone 17定價為82,900盧比（約870美元），高於美國的799美元。為擴大印度市占，蘋果與當地銀行合作提供信用卡回饋，也有學生優惠，以及舊換新的換購方案。

印度如今也已成為蘋果全球製造策略的核心。目前當地已有五座工廠組裝iPhone，全球每四支iPhone就有一支是在印度組裝。