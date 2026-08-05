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大宗商品價格強勁 日五大商社樂觀年度獲利

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

日本五大商社對本會計年度的獲利展望，都表示樂觀。主要是上季大宗商品的價格強勁，而且日圓匯率較公司預期更為疲弱，抵銷了原本擔心的伊朗戰爭衝擊。

三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事、丸紅等五大商社，截至4日均已陸續公布財報，儘管4月開始的本會計年度才剛過完一季，他們不約而同地釋出可能將會調高全年財測的訊息。商社高階主管表示，中東衝突沒有最初所害怕的嚴重，而由於荷莫茲海峽航行受阻引起的能源和大宗商品價格上揚，反而有益於公司營運。

多家商社在5月時看法悲觀，看到上季財報後，發現當時的預測似乎太過保守。三菱商事財務長嶋津吉裕說：「如果銅價、油價和匯率能維持在目前水準，我們相信全年獲利可有具意義的上升。公司正密切評估上修財測的範圍。」住友商事財務長諸岡禮二亦指出，基於上季表現，全年財測將會把詳細相關正面因素納入考量。

三菱 匯率 日圓匯率

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