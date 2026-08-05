貝森特稱荷莫茲即將重啟 國際油價應聲下挫！西德州一度跌破80美元

美國總統川普3日在白宮表示，正把「最後能給的機會」都給伊朗，希望伊朗達成協議。他也證實儘管伊朗傳出不同說法，雙方確實正在會談。美國財長貝森特4日則表示，美伊可能會在當天或隔日達成重啟荷莫茲海峽的協議。同日卡達也就美伊協議釋放正面訊號。國際油價應聲下挫，西德州一度跌破80美元大關。

貝森特接受CNBC專訪時指出，「正與伊朗談判，或許有機會在今天或明天敲定協議，以開放海峽，恢復到更正常的狀況。」被問到伊朗是否能收取通行費時，貝森特說，新協議會允許船隻在荷莫茲海峽自由通行。

川普前一天則告訴記者，這是伊朗簽署一份良好協議的最後機會。他說：「我想在斬首行動前，把最後能給的機會都給他們。這很難做到。我非常自豪的一點是，我會給人們一個機會。對一個國家發動如此大規模的攻擊，是一項重大行動。」

此外，卡達4日表示，一項旨在重啟美伊談判的潛在協議「已經起草」，「在各方傳閱」，目標推動雙方達成一項短期安排，以緩解緊張局勢。卡達發言人表示，當前重點是尋求一項短期解決方案，避免局勢升級。

國際油價繼3日重挫後，4日一度走高，但在貝森特訪問內容出爐後翻黑。布蘭特一度跌近4%至每桶80.46美元，西德州一度重挫4.7%至76.58美元。

川普3日說，伊朗官員得知攻擊計畫後致電給他。他說：「希望他們會恢復理智。他們打電話給我，說：『請不要攻擊，我們會達成協議。』這才是真相，每個人都知道。」

他說，如果「有機會讓許多人活下來」，他希望「給予這個機會」，並表示：「我沒有任何時間限制。」

他還表示，各界將在「今天（3日）或明天」得知與伊朗的會談進展。他說：「我的意思是，無論結果如何，會談都會很快有進展。事情並不複雜。我們正在討論海峽、開放海峽，讓海峽真的在明天以前完全開放。那是第一階段，第二階段則是接著討論核子能力…伊朗非核化。」

伊朗外交部發言人貝卡伊當天稍早表示，目前並未與美國談判，也未安排任何會議。他說，伊朗未計畫未來幾天接待外國代表團或派遣談判人員出國。他補充指出，除了正在伊拉克進行宗教朝聖的外交部長阿拉奇外，伊朗所有談判人員目前都在國內。唯一進行中的會談，則是與阿曼討論荷莫茲海峽的管理問題。