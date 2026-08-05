聽新聞
0:00 / 0:00

南韓個股槓桿ETF交易退燒 提高保證金奏效

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓監管機關上月推出一連串降溫措施，包括提高投資人最低保證金要求等。美聯社
南韓監管機關上月推出一連串降溫措施，包括提高投資人最低保證金要求等。美聯社

韓國規模最大、追蹤SK海力士的單一股票槓桿ETF，3日成交量降至5,900萬股，為6月4日以來最低；另一檔規模較小、連結三星電子的單一股票槓桿ETF，成交量也跌至5月底上市以來最低。

交易量驟降，正值南韓監管機關上月推出一連串降溫措施，包括提高投資人最低保證金要求，及暫停新的單一股票槓桿ETF上市。這類利用衍生性商品放大報酬的基金，先前引發散戶投資熱潮，使南韓規模約3.7兆美元的股市成為全球波動最劇烈的市場之一。

NH投資證券公司韓股業務副理朴彼得（音譯）表示：「大型科技股的投機性槓桿交易，無論是做多或做空，都已受到抑制。投資人仍可不受限制地賣出既有持股，但若想建立新的槓桿部位，必須跨越更高的現金門檻，因此散戶透過槓桿短線炒作的情況，實際已告一段落。」

自7月31日起，南韓當局已將交易槓桿ETF所需的最低保證金，由原本的1,000萬韓元（約7,000美元）提高至3,000萬韓元（約21,065美元）。

此外，監管機關本月稍早也宣布，在市場情況恢復穩定之前，將暫停核准新的單一股票槓桿ETF上市。

槓桿 ETF 個股

延伸閱讀

股市投資人是最不能得罪的選民？ 南韓執政黨的選情靠KOSPI決定

摩根大通：台灣融資與消費貸款仍可控 槓桿ETF對市場波動的影響有限

韓股7月暴跌 散戶不滿

擁擠交易＋槓桿踩踏！韓國股市引爆熔斷潮 散戶集體崩潰被視為「止跌反彈訊號」？

相關新聞

南韓個股槓桿ETF交易退燒 提高保證金奏效

韓國規模最大、追蹤SK海力士的單一股票槓桿ETF，3日成交量降至5,900萬股，為6月4日以來最低；另一檔規模較小、連結三星電子的單一股票槓桿ETF，成交量也跌至5月底上市以來最低。

貝森特稱荷莫茲即將重啟 國際油價應聲下挫！西德州一度跌破80美元

美國總統川普3日在白宮表示，正把「最後能給的機會」都給伊朗，希望伊朗達成協議。他也證實儘管伊朗傳出不同說法，雙方確實正在會談。美國財長貝森特4日則表示，美伊可能會在當天或隔日達成重啟荷莫茲海峽的協議。同日卡達也就美伊協議釋放正面訊號。國際油價應聲下挫，西德州一度跌破80美元大關。

美國罕見拋歐元救日圓 「外匯活躍主義」新時代到來

美國與日本聯手干預匯市、拉抬日圓，罕見以賣出歐元、而非賣出美元為手段，分析師指出，此舉可能意在避免釋出削弱美元的訊號，日圓升勢能否延續的關鍵將是能否升破155價位，同時也預示美國「外匯活躍主義」（currency activism）的新時代到來。

華府協助阻貶盤算多 日銀9月升息幾成定局

儘管美國總統川普聲稱，美日數十年來首度聯手干預匯市、拉抬日圓，是「友誼的象徵」，但專家解讀天下沒有「白吃的午餐」，背後意在施壓日銀升息，且希望日本對貿易與投資做出更多讓步。一些經濟學家預期，日銀9月升息幾成定局。

彭博看油價走勢 下跌只是暫時的

國際油價4日回落，但彭博資訊指出，考量到伊朗外長3日表示該國「目前並未與美國談判」，且為重啟荷莫茲海峽及展開更廣泛談判鋪路的外交解決方案仍極具不確定性，油價下跌有可能是暫時性現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。