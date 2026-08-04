焊接機、起重機等14項都在劫難逃！美商務部建議擴大金屬關稅範圍

氣候變遷、市場萎縮雙雙影響製酒生意，全球酒精市場2050年恐腰斬！葡萄酒產區遭遇長期乾旱，影響產量與品質。而全球健康意識抬頭與國際法規趨嚴，使得酒類市場逐年減弱，葡萄酒因同時面臨氣候衝擊與消費萎縮的雙重壓力，使其在這波產業轉型中受創巨大， 法國政府甚至要求酒農剷除部分葡萄園以減產。氣候與市場雙重打擊下，迫使酒莊從精準農業、發酵技術及低酒精產品線多管齊下，尋找新的出路。

2026-08-04 17:53