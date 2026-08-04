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焊接機、起重機等14項都在劫難逃！美商務部建議擴大金屬關稅範圍
美國商務部4日在聯邦公報發布通知，提議擴大對鋼、鋁及銅產品所實施的關稅範圍，要把額外14類衍生產品納入，新增的產品包括焊接機零組件、起重機等，並徵求外界對這些新增產品的意見。
新增的產品有非薄片狀之鋁粉、銅管樂器及其零件配件、焊接機及相關設備之零件、特定獨立式落地保險櫃、電力導線電纜、滅火器、熱交換單元之零件、線性動作液壓引擎與馬達之零件、輪胎式龍門起重機和跨運車、其他移動式起重機及起重設備、油罐拖車及油罐半拖車、農業用自載或自卸式拖車及半拖車、其他拖車及半拖車、裝填氧氣、丙烯、最低純度未達90%的液化丙烷及相關物品之鋼製容器。
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