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泰國印尼深化戰略夥伴關係 推產業合作拚雙邊經貿

中央社／ 曼谷4日專電
泰國總理阿努廷今天將結束對印尼為期2天的訪問，雙方宣布深化戰略夥伴關係，將加強清真產業合作、推動投資及整合區域供應鏈，並設定雙邊貿易額由目前近200億美元提升至230億美元的目標。美聯社
泰國總理阿努廷今天將結束對印尼為期2天的訪問，雙方宣布深化戰略夥伴關係，將加強清真產業合作、推動投資及整合區域供應鏈，並設定雙邊貿易額由目前近200億美元提升至230億美元的目標。美聯社

泰國總理阿努廷今天將結束對印尼為期2天的訪問，雙方宣布深化戰略夥伴關係，將加強清真產業合作、推動投資及整合區域供應鏈，並設定雙邊貿易額由目前近200億美元提升至230億美元的目標。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天在雅加達出席印尼泰國商業論壇時表示，面對全球經濟波動，「深化東協經濟整合不是選項，而是必要」，並呼籲兩國從貿易夥伴進一步成為「共同創造夥伴」，整合生產、投資、科技與創新。

根據泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，泰國和印尼已同意透過發展區域和全球價值鏈，加強在清真產業的合作，這是兩國戰略夥伴關係的一部分。

雙方也簽署4項合作備忘錄，涵蓋觀光、策略行銷與傳播、碳市場及經濟合作等領域。

阿努廷說：「泰國與印尼應該連結東協大陸與群島，讓泰國成為製造中心，印尼成為龐大市場與海洋經濟門戶。」他補充，兩國合作不應只以貿易數字衡量，更應以產業實力、供應鏈整合及提升東協競爭力作為成果。

報導指出，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）於3日在聯合記者會上表示，兩國致力於加強政治和安全合作。並感謝泰國協助遣返近1000名遭網路詐騙集團誘騙的印尼公民。

他說：「這確實是一項意義重大的協助，也體現了印尼和泰國之間的緊密聯繫。」

另外，泰國與印尼兩國也決定將雙邊貿易額目標，從目前的近200億美元提升至230億美元，反映雙方致力於加強經濟合作的決心。

此次訪問印尼是阿努廷就任泰國總理後首次訪問印尼，也是15年來首位正式訪問印尼的泰國現任總理。

泰國 印尼 東協

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