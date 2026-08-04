算力仍缺、輝達舊款GPU 租賃價不降反升

資料顯示，輝達A100和H100等舊款繪圖顯示器（GPU），租賃價格未隨著時間降低，反倒逆勢攀升，顯示AI建設潮並未過頭，仍有極大需求。

Wccftech報導，據Silicon Data，輝達H100 GPU，今年初每小時租賃價為略低2美元，如今升至接近3美元。輝達B200晶片每小時租賃價，也從今年初的略低於5美元，升至5.5-5.8美元。

The chart is one of the clearest rebuttals to the claim that AI compute is already being overbuilt.



GPU rental prices are not collapsing as new capacity comes online. They are rising across almost every generation. B200 rates have moved toward roughly $5.50 to $5.80 per… pic.twitter.com/wgBlGuXqfT — Ricky Ho (@rickyho_1989) August 3, 2026

舊款GPU為何價格上揚？一個解釋是「傑文斯悖論」（Jevons paradox），晶片和模型的效率日增，但運算的成本降低，會擴大經濟上可行的工作量，意思是某項資源變得更便宜更好用時，總消耗量會不減反增。

這表示前兩年以固定價格簽約的客戶，目前租賃價低於現貨價，不過一旦期滿，雲端業者應該會有漲價空間，可以在無需增加實體算力的情況下，提高雲端營收與營運現金流。

電影「大賣空」的原型人物貝瑞（Michael Burry），去年底指控雲端巨擘延長晶片和AI基礎建設等資產的使用期限，來「低估折舊價值」，並以詐騙稱之。可是目前GPU租賃價未見下跌，顯示微軟等超大規模雲端服務商，可以延長輝達GPU的使用壽命預估，來壓低GPU每年的折舊費用，能替淨利再添助力。