快訊

偉訓代子公司力韡 公告辦理停業及向法院聲請破產宣告

幸運兒是你嗎？5-6月統一發票中獎清冊出爐 他花10元外送費爽抱回千萬

苦茶油風波擴大 嘉檢協北檢搜索源春製油廠等17處、7人到案

聽新聞
0:00 / 0:00

算力仍缺、輝達舊款GPU 租賃價不降反升

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
資料顯示，輝達A100和H100等舊款繪圖顯示器，租賃價不減反增。路透
資料顯示，輝達A100和H100等舊款繪圖顯示器，租賃價不減反增。路透

資料顯示，輝達A100和H100等舊款繪圖顯示器（GPU），租賃價格未隨著時間降低，反倒逆勢攀升，顯示AI建設潮並未過頭，仍有極大需求。

Wccftech報導，據Silicon Data，輝達H100 GPU，今年初每小時租賃價為略低2美元，如今升至接近3美元。輝達B200晶片每小時租賃價，也從今年初的略低於5美元，升至5.5-5.8美元。

舊款GPU為何價格上揚？一個解釋是「傑文斯悖論」（Jevons paradox），晶片和模型的效率日增，但運算的成本降低，會擴大經濟上可行的工作量，意思是某項資源變得更便宜更好用時，總消耗量會不減反增。

這表示前兩年以固定價格簽約的客戶，目前租賃價低於現貨價，不過一旦期滿，雲端業者應該會有漲價空間，可以在無需增加實體算力的情況下，提高雲端營收與營運現金流。

電影「大賣空」的原型人物貝瑞（Michael Burry），去年底指控雲端巨擘延長晶片和AI基礎建設等資產的使用期限，來「低估折舊價值」，並以詐騙稱之。可是目前GPU租賃價未見下跌，顯示微軟等超大規模雲端服務商，可以延長輝達GPU的使用壽命預估，來壓低GPU每年的折舊費用，能替淨利再添助力。

輝達 GPU 算力 晶片

延伸閱讀

CSP提高資本支出90%催化 2026年AI server出貨年增上看31%

精測7月營收創新高 分析師看好第3季營運表現

AI只買輝達、台積電還不夠？「韓版0050」009829補齊最後一塊拼圖：包下三星與海力士

記憶體短缺蔓延…RTX 5060漲三倍 深圳華強北市場顯卡「一日一價」

相關新聞

如何大賣AI晶片給Anthropic使用？ FT爆料Google籌組6兆元融資連環扣

英國金融時報揭露，Google已攜手多家業者籌組出史上規模最大之一的基礎設施融資計畫，以便促成出售價值超過1,500億美元、預定給AI新創公司Anthropic使用的AI晶片。這凸顯出大型科技公司正為AI建立一套融資模式，規模遠超過傳統的企業資本支出。

蘋果在印度年銷售突破100億美元 加速推進零售布局

彭博資訊報導，蘋果公司上一年度在印度的年銷售額首次突破100億美元，凸顯其高價裝置在當地的需求激增，而蘋果也在該市場穩步拓展零售網絡。

2050年全球酒市恐腰斬！氣候變遷、健康風潮重創葡萄酒產業

氣候變遷、市場萎縮雙雙影響製酒生意，全球酒精市場2050年恐腰斬！葡萄酒產區遭遇長期乾旱，影響產量與品質。而全球健康意識抬頭與國際法規趨嚴，使得酒類市場逐年減弱，葡萄酒因同時面臨氣候衝擊與消費萎縮的雙重壓力，使其在這波產業轉型中受創巨大， 法國政府甚至要求酒農剷除部分葡萄園以減產。氣候與市場雙重打擊下，迫使酒莊從精準農業、發酵技術及低酒精產品線多管齊下，尋找新的出路。

金價守住4,000美元關口 是中國機構投資人的功勞？

黃金現貨價4日大致在平盤波動，目前報每英兩4,050美元，穩居4,000美元之上。彭博資訊報導，近幾周中國大陸機構投資人大舉買入黃金，金價跌勢得以遏制，守住每英兩4,000美元大關。

算力仍缺、輝達舊款GPU 租賃價不降反升

資料顯示，輝達A100和H100等舊款繪圖顯示器（GPU），租賃價格未隨著時間降低，反倒逆勢攀升，顯示AI建設潮並未過頭，仍有極大需求。

油電車熱銷、日圓貶值撐腰 豐田砸1兆日圓買庫藏股並上修財測

豐田汽車宣布實施1兆日圓（63億美元）庫藏股，並調高獲利預測，反映油電混合車需求仍具韌性，加上日圓走弱，抵銷成本上升、關稅和供應受阻的影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。