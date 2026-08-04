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油價止跌回升 亞股多收紅
投資人在歷經上週科技股掀起的市場劇烈震盪後，持續關注美股道瓊創新高表現，油價在近日暴跌後小幅回升，亞洲股市今天多收紅。
法新社報導，亞馬遜（Amazon）股價再度強勁上漲，推升公司市值突破3兆美元，並幫助減輕市場對人工智慧（AI）巨額資本支出的擔憂。在亞馬遜強勁表現帶動下，道瓊指數收盤創歷史新高，美股昨天收紅，亞股今天延續漲勢。
韓國綜合股價指數（KOSPI）今天震盪收高，其權值股晶片大廠SK海力士（SK Hynix）及三星電子（Samsung Electronics）股價走高。在過去一個月的AI概念股拋售潮中，這兩家公司曾是最具代表性的重災指標。
與此同時，在半導體公司鎧俠（Kioxia）及東京威力科創（Tokyo Electron）股價上漲帶動下，東京股市今天收紅。
上海、雪梨、威靈頓和雅加達股市也同步上揚，但香港、台北和馬尼拉股市小幅收低。
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