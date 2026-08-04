2050年全球酒市恐腰斬！氣候變遷、健康風潮重創葡萄酒產業

氣候變遷、市場萎縮雙雙影響製酒生意，全球酒精市場2050年恐腰斬！葡萄酒產區遭遇長期乾旱，影響產量與品質。而全球健康意識抬頭與國際法規趨嚴，使得酒類市場逐年減弱，葡萄酒因同時面臨氣候衝擊與消費萎縮的雙重壓力，使其在這波產業轉型中受創巨大， 法國政府甚至要求酒農剷除部分葡萄園以減產。氣候與市場雙重打擊下，迫使酒莊從精準農業、發酵技術及低酒精產品線多管齊下，尋找新的出路。

乾旱與市場迫減產

根據《路透社》報導，法國波爾多地區今夏乾旱已持續近兩個月，加上反覆熱浪，導致採收期相較過往提前了約一個月。若後續持續無雨，缺水將使葡萄藤停止生長、果實乾縮，影響產量與品質。

此外，法國酒農長期受消費下滑、出口需求減少導致供過於求，酒商甚至被迫虧本賣酒，當地精品酒市場過去五年市值已蒸發近五分之一。法國政府也推出「拔除葡萄藤補償計畫」，付費請酒農剷除部分葡萄園以減產，盼能藉此平衡供需。

傳統酒精消費萎縮

根據《Roland Berger》最新報告，在最壞情境推估下，全球酒精消費量到2050年恐較現在腰斬。報告指出，這並非景氣循環波動，而是市場永久的變化。

報告指出，原因可能來自於健康意識抬頭及世代價值觀改變。同時，世界衛生組織《全球酒精行動計畫》等國際法規限制酒類廣告、販售時間等，進一步壓縮傳統酒精飲品的成長空間。

新技術尋出路

無論是波爾多當下的氣候與供需危機，或是全球酒精消費長期萎縮的趨勢，酒莊都面臨舊有的生產與銷售模式難以為繼的問題。面對氣候與市場雙重壓力，葡萄酒莊正從生產與銷售兩端進行調整。

在生產端，酒莊導入精準農業技術監測土壤與水分數據，藉此調整灌溉時機與用水量，應對水資源短缺。同時投資先進發酵技術，並運用AI科技篩選酵母菌株，在氣候變遷改變葡萄風味特性之際，維持品質的一致性。

在銷售端，酒莊加碼開發低酒精與無酒精產品線，以面對健康意識抬頭、年輕世代減少飲酒的消費趨勢，搶占這塊仍在成長的新興市場，以彌補傳統酒精飲品市場的流失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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