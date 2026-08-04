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日本將鎖定中韓部分鋼鐵產品 徵暫時性反傾銷稅

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日本政府財務省與經濟產業省今天發布聲明宣布，將鎖定中國與韓國產的熱鍍鋅鋼帶與鋼板，課徵暫時性反傾銷稅，徵稅時間從本月8日起到今年12月7日。

彭博（Bloomberg News）報導，暫時性的稅率將介於29.2%到55.3%。這些材料主要用於建築材料，例如護欄、房屋、圍欄和電器零組件。

根據日本政府財務省與經濟產業省的聲明，徵收反傾銷稅的對象，不含香港與澳門產品。日本政府將在8月7日公布相關政令，並於8月8日開始向這些產品徵收反傾銷稅。

共同社報導，日本國內4間鋼鐵大廠，如日本製鐵（簡稱日鐵，Nippon Steel）、神戶製鋼所等，認為受到損害，向日本政府提出申請調查後，財務省與經產省從2025年8月起調查是否構成傾銷。

日本上月才剛宣布，於7月9日至11月8日期間，鎖定中國與台灣製造的「鎳基合金不銹鋼冷軋鋼板及不銹鋼帶」課徵反傾銷稅。

鋼鐵 日本 反傾銷稅

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