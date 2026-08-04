美伊戰爭推升油價 沙烏地阿美與英國BP第2季獲利飆

美伊戰爭油價高漲，美國石油業者大發戰爭財，美國總統川普喊話要求調降油價。不只美國，沙烏地阿美石油、英國石油公司今天公布第2季財報，淨利也暴增4成至1倍以上。

法新社報導，沙烏地國營企業阿美石油公司（SaudiAramco）今天公布財報顯示，第2季淨利達1226億沙烏地里亞爾（約新台幣1兆517億元），較2025年同期的850億里亞爾成長44%。

扣除一次性項目，調整後淨利達1251億沙烏地里亞爾（約新台幣1兆750億元）。

沙烏地阿美石油公司總裁兼執行長納瑟（Amin H.Nasser）在聲明中表示：「儘管荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）遭受前所未有的供應中斷，我們仍持續展現維持業務營運不間斷的能力。」

納瑟指出，這歸功於公司旗下「多元化的資產基礎和長達數十年的規畫，包括東西向管線、儲存容量和出口碼頭等戰略基礎設施」。

波斯灣地區的戰事持續限制油氣通過荷莫茲海峽，而伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）上個月也宣布要在紅海（Red Sea）對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖。

納瑟在電話訪問中表示，青年運動發動的攻擊對公司的產能「沒有實質影響」。

此外，英國能源巨頭英國石油公司（BP Plc）今天也公布第2季財報，稅後淨利從去年第2季的16.2億美元（約新台幣521億元），躍升至39.1億美元（約新台幣1258億元）。

由於美伊衝突擾亂全球化石燃料供應，英國石油公司第2季總營收年增47%，達到700億美元（約新台幣2.3兆元）。

英國石油公司近年整體經營績效普遍落後競爭對手，新任執行長歐尼爾（Meg O'Neill）4月就任前，集團已大幅削減清潔能源投資，轉型回歸獲利能力較強的油氣業務。

歐尼爾在財報聲明中表示：「我們還未充分發揮潛力，我們過去幾年的表現，並未達到我們自身期望，更不用說是股東的期望了。」