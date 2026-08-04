如何大賣AI晶片給Anthropic使用？ FT爆料Google籌組6兆元融資連環扣

英國金融時報揭露，Google已攜手多家業者籌組出史上規模最大之一的基礎設施融資計畫，以便促成出售價值超過1,500億美元、預定給AI新創公司Anthropic使用的AI晶片。這凸顯出大型科技公司正為AI建立一套融資模式，規模遠超過傳統的企業資本支出。

根據參與該計畫的人士與金融時報看到的文件，這項計畫把Google、博通、私募業者阿波羅（Apollo）、黑石集團、摩根士丹利與多家加密貨幣礦商牽在一起，共同構成一個從晶片製造到資料中心開發的複雜交易網絡。這套綁定在一起的合約價值達約2,000億美元（近新台幣6.5兆元）。

此前在5月，科技媒體曾報導，Anthropic傳出已承諾在未來五年內向Google採購價值約2,000億美元的AI晶片算力與雲端服務與 ，主要涉及Google與博通合作開發的TPU晶片（張量處理器），規模達5 GW。

金融時報報導指出，為了支持Anthropic的強勁需求，Google、博通與華爾街投資者磋商出一場龐大的融資行動，以支援將TPU銷售給這家尚無信用評級的新創公司，而且各自承擔不同部分的財務風險。

Google同時也是Anthropic的投資者，負責為資料中心提供擔保；博通承諾購買這些晶片，並協助提供融資；阿波羅與黑石則提供大部分私募信貸資金，先買下硬體，再出租給Anthropic。

支撐這些安排的合約總額約達2,000億美元，其中約五分之四與晶片本身有關，使其成為史上規模最大的基礎設施融資案之一。

然而，如此龐大的計畫也帶來一個問題：參與的企業沒有一家願意在自己的資產負債表上持有數百億美元的 AI 晶片。

Google已投入創紀錄的資本支出，因此不希望再將這些晶片列入資產，於是博通同意向Google購買這批AI晶片。然而，博通同樣希望把資本投入其他業務。

這項挑戰催生出一種不尋常的解決方案。大摩協助安排一個由外部投資人出資的私募信貸工具，由其購買晶片，再租賃給Anthropic。

知情人士說，今年6月，第一批TPU硬體依序從Google轉交博通，再轉入這個融資架構。一家名為Compute SPV的特殊目的公司以350億美元購買約1GW的AI硬體，相當約100萬顆TPU。

而這家特殊目的公司的資金來自三層債務結構，由阿波羅與黑石領銜提供。博通實際上為其中兩層優先債提供擔保：若Anthropic停止支付租金，而Compute SPV又無法出售硬體以足額償還優先債投資人，博通將補足差額。

這套架構預計將成為未來數千億美元TPU 融資的標準模式。但解決晶片融資只是Google面臨問題的一半，還需要足夠且具備供電能力的資料中心來安置這些晶片，因而轉向求助有多餘電力的加密貨幣礦商。

這也促使數家擁有穩定電力資源的加密貨幣礦商，轉型成新一代AI基礎設施開發商。其中規模較小的TeraWulf成為首家獲得Google支持的業者，在紐約州北部園區新增一座360MW資料中心。

Google為這座供Anthropic使用的資料中心提供租約付款擔保，大摩再將該租約打包成建設債券，於去年10月募得32億美元建設資金。作為提供擔保的交換條件，Google獲得低價認購TeraWulf股份的認股權。

接下來數個月，Google團隊迅速複製這種模式。知情人士說，Google迄今已為10個、總電力容量2.4GW的 TPU資料中心開發案提供擔保。若所有租約皆發生違約，Google 最高可能承擔 440 億美元責任，但目前在資產負債表上僅認列8.15億美元相關負債。此外，Google 也可自行承接這些租約。

然而，Google這項計畫的風險也相當集中，因為總值2,000億美元的合約，都繫於Anthropic是否有能力持續支付晶片與資料中心租金。